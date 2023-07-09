عرض الأحد.. اشتري أحدث موبايل شاومي ب 2180 جنيها فقط

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف شاومي Redmi A2 في موقع أمازون الهند، ليبلغ سعر الهاتف بعد الخصم إلى 5899 روبية هندية (أي ما يعادل 2180 جنيه مصري ).

مواصفات هاتف شاومي Redmi A2



يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi A2، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 20:9، ويبلغ ذروة سطوع 400 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بسعة 2 أو 3 جيجابايت، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، والتي تأتي متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

يقدم هاتف شاومي Redmi A2 كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة لتصوير العمق بدقة 0.8 ميجابكسل.



ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ microUSB.