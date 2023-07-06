أحدث موبايلات نوكيا.. بسعر 600 جنيه فقط

طرحت نوكيا Nokia الأسبوع الماضي خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro، والآن، أطلقت العلامة التجارية رسميًا هذا اللون الجديد من C12 Pro في السوق.

أصدر Nokia Mobile India إعلانًا عبر Twitter يؤكد الإصدار الرسمي لطراز لون جديد لهاتف Nokia C12 Pro.

وكشفت العلامة التجارية أن الإصدار البنفيجي للجهاز سيكون متاحًا قريبًا للشراء بسعر 6،999 روبية (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

كما أطلقت شركة HMD Global الأسبوع الماضي هاتفين جديدين من فئة feature phones في الهند يدعمان خدمة UPI، وهما Nokia 110 4G وNokia 110 2G لعام 2023.

يأتي الجهازان بتحسينات طفيفة في التصميم مقارنة بالنماذج السابقة، كما يتميزان بخيارات ألوان جديدة تمنح الجهاز مظهرًا أكثر احترافية.

والأهم من ذلك، يأتي الجهازان هذا العام بدعم مدمج لخدمة الدفع UPI، ما يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بسهولة بضغطة زر واحدة.

هاتف Nokia C12 Pro

يتميز هاتف Nokia C12 Pro، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.3 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 1600×720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

Nokia C12 Pro

ويقدم هاتف Nokia C12 Pro كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بفلاش LED. ويحتوي الهاتف الذكي على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع نوتش في منتصف الشاشة.

ويعمل هاتف Nokia C12 Pro بمعالج صيني ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A1، بدقة تصنيع 28 نانومتر، مقترنا بذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. ويعمل الهاتف الذكي بنظام Android 12 Go Edition.

ويحزم الهاتف على بطارية قوية بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G، كما أنه مقاوم للغبار و الماء وفقا لمعيار IP52.

يبلغ سعر هاتف Nokia C12 Pro مبلغ 7000 روبية هندية، أي ما يعادل 2500 جنيه مصري.

هواتف Nokia 110

يتميز الجهازان بمقاومة جيدة للصدمات، حيث يضم Nokia 110 4G بطارية بقوة 1450 مللي أمبير، بينما يحتوي Nokia 110 2G على بطارية بقوة 1000 مللي أمبير، كما يدعم كل منهما توسيع التخزين حتى 32 جيجابايت.

Nokia 110

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر كل من Nokia 110 4G و Nokia 110 2G وظيفة راديو FM اللاسلكي، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأخبار والموسيقى والرياضة من خلال محطات FM المفضلة لديهم أثناء التنقل، دون الحاجة إلى سماعات رأس.

يأتي Nokia 110 4G بشاشة QQVGA بحجم 1.8 بوصات، وكاميرا خلفية بدقة QVGA، وبطارية بقوة 1450mAh توفر ما يصل إلى 12 يومًا من وقت الاستعداد و 8 ساعات من وقت التحدث (4G). ويدعم الجهاز اتصال Bluetooth 5.0 ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملم ومنفذ Micro USB 2.0.

كما يدعم الهاتف بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت ويعمل بنظام التشغيل S30+.

والجهاز مزود بلوحة خلفية مصنوعة من البولي كربونات بنانو تكستر، ويحمل تصنيف مقاومة للماء IP52.

يأتي Nokia 110 4G بخيارات الألوان Midnight Blue وArctic Purple ويزن 94.5 جرام، ويبلغ حجمه 50 مم × 121.5 مم × 14.4 مم.

من ناحية أخرى، يحتوي Nokia 110 2G على شاشة QQVGA بحجم 1.8 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة QVGA، وبطارية بقوة 1000mAh توفر ما يصل إلى 12 يومًا من وقت الاستعداد.

ويدعم الجهاز اتصال Micro-USB (1.1)، ويدعم بطاقات microSD حتى 32 جيجابايت، ويعمل بنظام التشغيل S30+، ويأتي مع استقبال راديو FM بالأسلاك واللاسلكي ويدعم شبكات 2G مع قدرة على الاتصال بشريحتي SIM.

والجهاز مزود بلوحة خلفية مصنوعة من البولي كربونات بنانو تكستر، ويحمل تصنيف مقاومة للماء IP52.

يأتي Nokia 110 2G بخيارات الألوان الأسود والأزرق، ويزن 79.6 جرامًا ويبلغ حجمه 49.4 مم × 115.07 مم × 14.4 مم.

ويتم تسعير Nokia 110 4G (2023) بسعر 2,499 روبية (أي ما يعادل 924 جنيها، ويتيح اختيار اللون بين Midnight Blue و Arctic Purple. بينما يتم تسعير Nokia 110 2G (2023) بسعر 1,699 روبية (أي ما يعادل 600 جنيه مصري)ويأتي بخيارات الألوان Charcoal و Cloudy Blue.

ويمكن شراء الهاتفين من Nokia.com والمتاجر المحلية، وسيكون متاحًا قريبًا من بائعين آخرين أيضًا.