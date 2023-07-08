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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مواصفات قوية بأقل سعر.. انفينيكس Smart 7

Infinix Smart 7
Infinix Smart 7

اذا كنت تفكر فى اقتناء جوال أندرويد اقتصادي بمواصفات مميزة، سيكون خيارك الأفضل من علامة انفينيكس Infinix، وهو هاتف Infinix Smart 7 الذكي.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، يعد  Smart 7 من أرخص هواتف Infinix ، كما أنه يوفر عدة ميزات قياساً بسعره الإقتصادي.

Infinix Smart 7

سعر ومواصفات هاتف Infinix Smart 7

ياتى Infinix Smart 7 بشاشة قياس 6.6 بوصة عالية الدقة + و تبلغ ذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع ونوتش في أمام الشاشة، وماسح بصمات الأصابع فى الخلف.

يحتوى Infinix Smart 7 على معالج Unisoc SC9863A SoC مقترنا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت.  ويمكن توسيع الذاكرة فعليًا بما يصل إلى 3 جيجابايت من خلال توسيع ذاكرة الوصول العشوائي.  


يحمل Infinix Smart 7 بطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، ولكن بدون شحن سريع.

يقدم Infinix Smart 7 كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وعدسة ذكاء اصطناعي AI ، كما يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.

Infinix Smart 7

يعمل Infinix Smart 7 بواجهة المستخدم XOS 12 الذي يعمل بنظام التشغيل Android 12 من خارج الصندوق ، وبطاقة SIM مزدوجة وفتحة بطاقة microSD ، ومنفذ USB من النوع C ، و 4G VoLTE مزدوج ، وبلوتوث 4.2.

يتوفر Infinix Smart 7 بألوان الأزرق و الأخضر و الأسود، بذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 3850 جنيهاً.

Infinix إنفينيكس Infinix Smart 7 Smart 7 Android

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