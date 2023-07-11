هواتف من Oppo أوبو تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

حققت شركة أوبو الصينية إنجازا كبيرا مع هواتفها المميزة من فئة Oppo Reno حيث استطاعت بيع ما يقرب من 100 مليون وحدة من هذه الهواتف في جميع أنحاء العالم، حيث تتميز هذه الهواتف بسعرها المناسب ومواصفاتها الفائقة.

وبحسب موقع Gizmochina فإنه قد تم إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Oppo Reno كسلسلة مخصصة للشباب تشمل طرز الهواتف من الفئة المتوسطة والرائدة، كما أنها تستهدف قطاعات أسعار متعددة مما يجعلها منا سبة لقطاعات كبيرة من المستخدمين.

وتركز سلسلة هواتف Oppo Reno على التصوير الفوتوجرافي المتميز، حيث وصلت الطرز الأولية مع كاميرات مكبرة مع ميزة تقريب بصري 10x مع إدخالات أحدث، لها تركيز على التصوير الفوتوغرافي للصورة.

وقالت شركة أوبو إن “سلسلة Reno الرائعة ألهمت ورفعت مستوى التصوير بالهاتف الذكي إلى ارتفاعات غير مسبوقة”. ويأتي الإعلان عن إنجاز هواتف Reno بعد فترة وجيزة من إعلان الشركة عن سلسلة هواتفها الأحدث من نفس الفئة وهي هواتف Reno 10.

وتتميز السلسلة باشتمالها على هاتف Oppo Reno10 للنسخة الأساسية، مع هاتفين أكثر تميزا وهما Oppo Reno10 و Reno 10 Pro Plus، وستحتوي جميع الهواتف الثلاثة على IR blasters والتي ستكون بمثابة جهاز التحكم عن بعد لأجهزة التلفزيون ومكيفات الهواء والأجهزة الأخرى.

وحصل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus على معالج من نوع Snapdragon 8 Plus Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي تم تصنيفه على أنه أفضل معالج للهواتف الرائدة العام الماضي، مع ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13 ، وبطارية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات.