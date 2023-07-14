أصبحت الهواتف القابلة للطي تنتشر بسرعة مذهلة وهي المطلب الأول في سوق الهواتف الذكية، لدرجة جعلت كل العلامات التجارية الكبيرة تتسابق لتقديم عروضها الخاصة في هذا القطاع، ولكن معظمها تأتي بأثمان باهظة لا تتلاءم مع محدودي الدخل.

في نظرة خاطفة في سوق الهواتف القابلة للطي نجد أن أشهر طراز في هذا القطاع هو موبايل سامسونج جالاكسي Z fold 4 و Z flip 4 وكلاهما بأسعار لا تناسب الطبقة المتوسطة، وينافسها في نفس الفئة السعرية العالية هاتف جوجل بيكسل فولد أيضا الذي طرح مؤخرا، وهناك أيضا موتورولا ريز بلس لعام 2023 وهو أيضا ينتمي لفئة الهواتف الفلاج شيب الرائدة، كل هذه الطرازات تشترك في الأسعار المرتفعة التي لا تناسب معظم مستهلكي الهواتف.

هونر تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي مخصوص لمحدودي الدخل

وفقا لتقرير موقع gizmochina شركة "هونر" Honor التي أطلقت مؤخرا هاتفها القابل للطي Magic V2 ، تخطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي مخصوص لمحدودي الدخل، وتتردد شائعات قوية أن الجهاز يتبنى تصميمًا يتسم بالنحافة الشديدة وخفة الوزن وشاشة كبيرة قابلة للطي ، وبالتالي من المتوقع أن ينافس بقوة.

سيتم إطلاق الهاتف القابل للطي في وقت لاحق من العام الحالي و سيتم تسعيره بشكل تنافسي ليكون منافس في السوق للهواتف الذكية صغيرة الحجم القابلة للطي عموديًا. منذ فترة وتتناقل المواقع الإخبارية عن اعتزام "هونر" تقديم هاتف قابل للطي للطبقة المتوسطة

تعد شركة "هواوي" Huawei حاليًا اللاعب الرائد في سوق الهواتف الذكية الخارجية القابلة للطي بين الشركات الصينية، مع طرازها Mate Xs 2 أحد أكثر الأجهزة شعبية في هذا القطاع. ستحتاج شركة Honor إلى تقديم بديل قوي إذا أرادت أن تقف أمام هواوي بندية في الأسواق Huawei واكتساب حصة في السوق.