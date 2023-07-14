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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات مش موجودة في سامسونج.. هونر تطلق ساعتها الذكية watch 4

هونر
هونر

 

أطلقت شركة "هونر" Honor الصينية مجموعة من المنتجات الجديدة على رأسها الهاتف القابل للطي  Magic V2 ، وجهازها اللوحي  MagicPad 13 ، وتليفزيون Smart Screen 5، وأيضا قدمت الشركة ساعتها الذكية موديل 2023 وهي هونر ووتش  Honor Watch 4 مع دعم eSIM وعمر بطارية طويل الأمد لمدة 10 أيام. 

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تتميز ساعة هونر ووتش 4 بأنها ذات تصميم أنيق وجذاب مع ألوان متعددة تناسب جميع الأذواق، إليك في السطور التالية كافة المواصفات والميزات.

هونر 

سعر ومواصفات Honor Watch 4

تدعم ساعة هونر الذكية بطاقة eSIM الرقمية أي أنك لست في حاجة لإدخال بطاقة SIM فعلية لإجراء اتصالات من الساعة الذكية. وتعتبر ساعة هونر هي أول ساعة ذكية للشركة تدعم خاصية eSIM. كما أنها تأتي بميزة فريدة من نوعها لأنها تتيح لك ذلك توصيل الساعة ببطاقتي SIM مختلفتين من على هاتفك وتلقي المكالمات والرسائل النصية والإشعارات الأخرى في نفس الوقت.

تحتوي ساعة Honor Watch 4 على قرص مربع به زر على الجانب الأيمن مع إطار أنيق وشاشة AMOLED مقاس 1.75 بوصة بدقة 450 × 390 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. 

تتميز الساعة الذكية ببطارية تدوم فترة طويلة بشحنة واحدة، عند الاتصال بهاتف Honor ، يمكن أن تستمر في العمل لمدة 10 أيام. عند استخدامها بشكل مستقل مع  eSIM في جميع الأحوال الجوية على مدار 24 ساعة ، يمكن أن تستمر لمدة 3 أيام أو أكثر. تستخدم الساعة شحن POGO PIN وتأتي مع قاعدة الشحن الخاصة بها.

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تهتم ساعة هونر ووتش 4 باللياقة البدنية والحالة الصحية على غرار كل الساعات الذكية الجديدة، بها أداة تعقب للياقة البدنية كما أنها تدعم  85 وضعًا رياضيًا ، و 12 تمرينًا احترافيًا ، كما يمكنها اكتشاف الرجفان الأذيني وتوقف التنفس أثناء النوم، كما أنها تتبع مراحل نومك المختلفة مما يساعدك على ضبط ساعات يومك.

 تتوفر ساعة Honor الذكية للشراء في الصين مقابل 949 يوانًا فقط (132 دولارًا أمريكيًا) ، ويمكنك الاختيار من بين ثلاثة ألوان مختلفة  أسود ، أو ذهبي ، أو أزرق.

سامسونج هونر Honor Honor Watch 4 هونر ووتش 4 Magic V2 MagicPad 13

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