قبل أيام من طرحه.. مواصفات هاتف هونر Magic V2 القابل للطي

أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر انتشارا من أي وقت مضى، البداية كانت من سامسونج الكورية مع سلسلة هواتف Z ثم سرعان ما قلدتها كل الشركات الأخرى ومشت على خطاها والشركات الصينية ليست استثنائًا.

ووفقا لموقع gizmochina التقني المتخصص تتحدى العلامات التجارية الكبرى في الصين من أمثال شاومي و أوبو هيمنة واحتكار "سامسونج" على سوق الأجهزة القابلة للطي. بالفعل أطلقت شركة "هونر" Honor ، على سبيل المثال ، هواتف قابلة للطي جيدة بما يكفي للمنافسة بقوة، وكان موبايل Honor Magic Vs هو راس الحربة.

هونر تضع لمساتها الأخيرة وتستعد لإطلاق جهاز جديد قابل للطي مع ما يُتوقع أن يكون أنحف جهاز لها على الإطلاق سيتم الكشف عنه وهو طراز Honor Magic V2 في 12 يوليو الجاري في الصين ، يليه حفل إطلاق عالمي في وقت لاحق من العام الحالي لم يتم تحديد جدوله الزمني بدقة.

وقبل الإصدار الرسمي للهاتف القابل للطي من "هونر" إليك كل المواصفات التقنية والفنية حول الجهاز وفقا لما جاء في التسريبات والتقارير الإخبارية المختلفة على المواقع المتخصصة.

Honor Magic V2

مواصفات Honor Magic V2

تعرف شركة Honor أن الأجهزة القابلة للطي يجب أن تكون نحيفة في السمك إلى حد كبير لتكون نقطة بيع جاذبة لأكبر عدد من الجمهور خاصة وأن هذا النوع من الهواتف النقالة ما زال سميك وتزعم الشركة أن Magic V2 سيكون أرق من أرفع هاتف قابل للطي متوفر حاليًا في السوق.

و لم تصدر "هونر" أي صور تكشف عن تصميم الهاتف المنتظر ولكنها نشرت بعض الملصقات الدعائية مؤخرا بالإضافة إلى صور مسربة انتشرت للهاتف على موقع Weibo الصيني الشبيه بتويتر.تظهر الصور حافة منحنية قليلاً تشبه Honor Magic Vs، كما تؤكد التسريبات أن الهاتف وزنه الإجمالي أقل من 240 جم.

وظهر الجهاز سيكون مصنوع من الجلد الصناعي مع ألوان الأزرق والأسود مع جزيرة كاميرات مستطيلة ذات حواف تميل أن تكون دائرية غير حادة، مع 3 مستشعرات مختلفة داخل الوحدة

وسيكون لدى Honor V2 شاشة عرض نوعها LTPO OLED قابلة للطي مقاس 7.9 بوصة، وستكون المفصلات بلا تروش على غرار ما حدث مع طراز Magic Vs الأصلي، مما يوفر تجعدًا أقل وضوحًا على الشاشة.

وقد لا يكون التصميم النحيف هو الميزة الوحيدة في Magic V2. ومن المتوقع أيضًا أن يكون بمعالج من "كوالكوم" مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول. ومع ذلك ، يُشاع أن هناك إصدار Magic V2 Supreme Edition ، والذي يمكن أن يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني الأكثر قوة، سيقترن المعالج مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت مساحة تخزين أساسية.

من المتوقع أن تكون هناك عدسة زووم منظار في الجهة الخلفية للهاتف مع مستشعر Sony IMX800 الرئيسي بدقة 54 ميجابكسل في الخلف. من ناحية السوفت وير، سيعمل Magic V2 مع واجهة مستخدم Magic OS 7 استنادًا إلى نظام تشغيل أندرويد 13.

طراز Magic Vs مع بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، قد يتميز Magic V2 بوحدة أصغر ، مع الأخذ في الاعتبار الحجم النحيف للهاتف، مع دعم الشحن السلكي بقوة 66 وات. سيكون مع بطاقتي SIM ومعزز باتصال شبكات الجيل الخامس 5 G و WiFi و Bluetooth 5.2 و GNSS و NFC مع منفذ USB-C.

التسعير المتوقع

وسيكون سعره أعلى من Magic Vs بكل تأكيد ولكنه قد يكلف أقل من Magic V. لإعطائك فكرة ، يبدأ Honor V بسعر 1397 دولارًا للطراز 12GB / 256GB و 1924 دولارًا للطراز 12GB / 512GB.

يأتي هاتف Honor Vs بسعر 1050 دولارًا مع إصدار 8 جيجابايت / 128 جيجابايت و 1200 دولار لإصدار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت.