زلزال في سوق الهواتف.. تسريب مواصفات أفضل موبايل من شاومي بالعالم

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 14 ، والتي سيأتي من ضمنها هاتف Xiaomi 14 Pro الأفضل في السلسة والمرشح لأن يكون أفضل هاتف ذكي من شاومي هذا العام، والذي سيتنافس بشكل أساسي مع هاتف سامسونج الرائد.

وتعتزم الشركة إطلاق هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro خلال الربع الثالث أو الرابع، حيث سيحصل الهاتف على عدد كبير من التحسينات والترقيات التي تجعله يتفوق على سابقه Xiaomi 13 Pro ، مع معالج هو الأفضل في الهواتف الذكية من فئة الأندرويد.

وأظهرت عدد من التسريبات أن هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro سيحصل على شاشة مسطحة في المقدمة مع حواف نحيفة و"نوتش" على شكل فتحة ثقب في الوسط، كما تحتوي اللوحة الخلفية للهاتف على وحدة كاميرا بتصميم مربع الشكل مع موضع مستشعر مشابه لسلسلة Xiaomi 13 الحالية.

وسيقدم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro فتحات كاميرا أكبر بالنسبة للعدسات الرئيسية والعدسات المقربة، وعدسة بزاوية عريضة جدًا ووحدة فلاش LED، مع الاحتفاظ بمستشعر كاميرا مقاس 1 بوصة إلى جانب مستشعر مقاس 1.33 بوصة.

وسيعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على أفضل معالج لهواتف الأندرويد من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية بسعة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.