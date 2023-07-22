بـ 4 كاميرات ومعالج ميدياتك.. خصم 35% على هاتف هونر X7A

تتسابق مواقع التجارة الإلكترونية فيما بينها لتقديم منتجاتها بأسعار تنافسية مع إتاحة عروض بين الحين والآخر وتقديم خطط للتقسيط المريح أحيانا وبالتالي يكون شراء الأجهزة باهظة الثمن أسهل وأبسط.

من ضمن العروض القوية ، خصم يصل إلى 35% على هاتف هونر X7a متوسط المدى المعروض حاليا على إحدى منصات التجارة الرقمية بسعر 6,499.99 جنيه فقط وذلك مع إصدار الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 4GB/128GB ثنائي الشريحة و داعم حتى شبكات الجيل الرابع فقط، إليك في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مواصفات الهاتف.

Honor X7a

مواصفات Honor X7a

يتميز “هونر” بشاشة عرض نوعها TFT LCD كبيرة الحجم 6.75 بوصة، تقدم درجة وضوح 720x1600 بكسل وكثافة بكسلات 260 نقطة لكل بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل 85.4%.

Honor X7a

يتم تشغيل “هونر” بواسطة معالج "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G37 بدقة تصنيع 12 نانومتر، ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك PowerVR GE8320 كل ذلك يعمل جنبا إلى جنب مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

يحزم هاتف هونر بطارية مدمجة غير قابلة للإزالة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن بسرعة 22.5 وات، ونظام التشغيل أندرويد 12 الذي يعمل بالتكامل مع واجهة مستخدم Magic UI 6.1 من "هونر".

بالنسبة لإمكانيات التصوير نجد 4 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. الوزن الإجمالي للجهاز 196 جرام وسمكه 8.3 ملم.