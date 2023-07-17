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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة الـ 3000 جنيه.. Honor تطلق أحدث موبايل 

صدى البلد

كشفت شركة هونر Honor الصينية الرائدة، عن هاتفها الذكي Honor Play 40 5G في الصين. والآن، كشفت العلامة التجارية سرًا عن هاتف جديد يسمى Honor Play 40C. وفيما يلي نظرة على مواصفات الجهاز وميزاته وسعره.

يتميز Honor Play 40C بشاشة LCD بحجم 6.56 بوصة ودقة HD+ بدقة 1612 × 720 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز. كما يوفر معدل عينة اللمس 90 هرتز ونطاق ألوان NTSC بنسبة 70٪.

فيما يتعلق بالكاميرا، يقدم هاتف Play 40C بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط الصور الشخصية ذات الجودة العالية. في الخلف، يحتوي على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED. 

يأتي الجهاز مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل MagicOS 7.1 الذي يعتمد على Android 13.

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يتم تشغيل Honor Play 40C بشريحة Snapdragon 480 Plus وبطارية ضخمة بسعة 5200 مللي أمبير مع شحن بقوة 10 واط. يأتي الجهاز متصلا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

يأتي Play 40C مع ميزات أخرى، مثل الشريحة المزدوجة، 5G، Wi-Fi، Bluetooth، GPS، NFC، منفذ USB-C وماسح بصمات الأصابع الموجود على الجانب ومنفذ سماعة رأس بحجم 3.5 ملم. مع سمك يبلغ 8.35 ملم ووزن 188 جرامًا، يوفر الهاتف تصميمًا أنيقًا وخفيفًا الوزن.

يشبه Honor Play 40C تمامًا Play 40 5G. الفرق الرئيسي بين الهاتفين هو أن Play 40C يحتوي على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل، بينما يتميز Play 40 5G بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

سعر هاتف Honor Play 40C 

يأتي Honor Play 40C بثلاثة ألوان جذابة: الأسود و الأخضر و الأزرق يأتي في الإصدار بذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت فقط، ويتم تسعيره بسعر 899 يوان (~ 126 دولارًا) أي ما يعادل 3780 جنيه مصري. بالمقارنة، يتم تسعير نفس التكوين لـ Play 40 5G بسعر 1380 يوان (~ 193 دولارًا).

Honor هونر Honor Play 40 5G سعر هاتف Honor Play 40C Snapdragon

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