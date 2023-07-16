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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الحق اشتريه.. خصم 62% على وحش سامسونج Galaxy S20

صدى البلد

على الرغم من انتهاء مواسم الأعياد والتخفيضات؛ إلا أن بعض مواقع البيع أونلاين، تستمر في طرح العروض خلال شهر يوليو.

ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها؛ هو عرض على هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 FE  في موقع Flipkart بقيمة 62% ليصل سعره بعد الخصم إلى 28190 روبية هندية (أي ما يعادل 10 آلاف و400 جنيه ) .

مواصفات هاتف سامسونج Samsung Galaxy S20 FE 5G


جاء هاتف سامسونج  Galaxy S20 FE ، بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وتدعم تقنية HDR10 +.

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ويدعم هاتف سامسونج  Galaxy S20 FE مجموعة من المميزات الأخرى مثل أنه مقاوم للماء والغبار بفضل معيار IP68 وقارئ بصمات للأصابع أسفل الشاشة ومكبرات صوت ستيريو، ودعم منفذ شحن USB -C .

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S20 FE ، كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل مع دعم ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)، وكاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، ذلك بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S20 FE بطارية كبيرة تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات .

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