لو نفسك تشتري Apple AirPods ومش قادر.. جبنالك سماعات رخيصة تشبهها تماما

قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول، وتعتبر التوأم المتطابق تمامًا مع سماعات Apple AirPods من حيث التصميم.

مميزات السماعة Noise الشبيهة لـ Apple AirPods

تبدو سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 مشابهة لسماعات AirPods من Apple. إنها تمتلك تصميمًا شبه داخلي للأذن، وتأتي مقاومة للماء بفضل معيار IPX5. يمكن للمستخدمين تنفيذ وظائف مختلفة عن طريق الضغط على ساق السماعة.

ومن حيث الصوت، تم تجهيز سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 بأربعة ميكروفونات وتقنية إلغاء الضوضاء البيئية (ENC) للتخلص من الأصوات غير المرغوب فيها أثناء المكالمات وضمان جودة صوت واضحة.

وتوفر سماعات الأذن تأخيرًا قليلًا للغاية يصل إلى 50 مللي ثانية لأغراض الألعاب، كما تتميز بتقنية الاتصال Bluetooth 5.3 مع مدى يصل إلى 10 أمتار بالإضافة إلى تقنية Hyper Sync. كما أنها تدعم Siri و Google Assistant.

يزعم أن سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 توفر عمر بطارية إجمالي يصل إلى 45 ساعة مع العلبة. ويقال أن كل سماعة أذن توفر 7 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة، و تدعم سماعات الأذن TWS الشحن السريع.

تأتي سماعات الأذن Noise Air Buds Mini 2 بألوان الأسود و الأبيض و البيج و الأزرق.

ويبلغ سعر السماعة 2،499 روبية (أي ما يعادل 900 جنيه مصري) ولكنها مدرجة في موقع Flipkart الهندي بسعر 999 روبية (أي ما يعادل 370 جنيه مصري).

سماعة Vivo iQOO TWS 1

كما أطلقت شركة فيفو سماعات تحمل اسم iQOO TWS 1 وهناك أيضًا إصدار خاص من الجهاز يحمل علامة BMW. ويمكنك متابعة القراءة لمعرفة ما يقدمه الجهاز.

تشبه سماعات الأذن iQOO TWS 1 منظر سماعات Apple AirPods Pro، وتتميز بجذع وأطراف سيليكون للأذن. ويحمل الإصدار BMW شريطين أحمر وأسود وأزرق من BMW Motorsport على علبة الشحن المستديرة بشكل حجر. وتتمتع سماعات الأذن TWS بشهادة مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP54.

وفيما يتعلق بالصوت، تأتي سماعات الأذن iQOO TWS 1 مجهزة بسائق ديناميكي بقطر 12.2 مم. وتتميز بإلغاء ذكي للضوضاء بمقدار 49 ديسيبل. وهناك ثلاثة ميكروفونات لضمان جودة واضحة في المكالمات. وتدعم سماعات الأذن TWS نقل الصوت بدقة عالية من نوع aptX Lossless، وهناك وضع منخفض الكمون بمقدار 52 مللي ثانية. ويُقال إن الصوت مُعدل من قبل مختبر Golden Ears Acoustic Lab. ويوفر الجهاز الصوت الثلاثي الأبعاد ودعم لتسجيل الصوت ثنائي الأبعاد.

تعمل سماعات الأذن iQOO TWS 1 ببطارية 420 مللي أمبير في الساعة ويقال إنها تدوم حتى 42 ساعة مع علبة الشحن والتخزين. ويدعم السماعات حتى 10.5 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة. ويدعم الجهاز الصوتي الاتصال المزدوج وميزة العثور على سماعات الأذن الخاصة بك.

تقدم سماعات الأذن iQOO TWS 1 بسعر 399 يوان صيني (حوالي 55 دولارًا) ويتم تقديمها بلون أسود وإصدار BMW (لون أبيض). وكان الإصدار الأسود متاحًا للشراء ابتداءً من 10 يوليو الماضي ، في حين سيتم طرح الإصدار BMW للبيع اعتبارًا من 21 يوليو.