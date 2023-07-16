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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج.. اشتري أحدث موبايل Redmi بسعر 2000 جنيه فقط

ينافس سامسونج..اشتري
ينافس سامسونج..اشتري أحدث موبايل Redmi بسعر 2000 جنيه فقط

كشفت شركة شاومي في العام الماضي عن هواتفها الجديدة كُليًا في الفئة الاقتصادية، حيث أطلقت Redmi A2 بشكل رسمي، وهي الجيل التالي لسلسلة Redmi A1.

وبجانب سعرها الاقتصادي يوجد عرض مغر على الهاتف في موقع Flipkart الهندي ليتوفر الهاتف بسعر 5699 روبية هندية بعد الخصم (أي ما يعادل تقريبا 2100 جنيه).

ينافس سامسونج..اشتري أحدث موبايل Redmi بسعر 2000 جنيه فقط


مواصفات هاتف شاومي Redmi A2

 

يتميز هاتف شاومي الجديد Xiaomi Redmi A2، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبدقة 1600 × 720 بكسل مع نسبة طول إلى عرض 20:9، ويبلغ ذروة سطوع 400 شمعة في المتر المربع.

ويقدم هاتف شاومي Redmi A2 كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 ، بالإضافة إلى عدسة لتصوير العمق بدقة 0.8 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع  Helio G36 تصنيع شركة ميدياتيك التايوانية، بدقة تصنيع 12 نانومتر، بسعة 2 أو 3 جيجابايت، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X، والتي تأتي متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، قابلة للزيادة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi Redmi A2، على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بسرعة 10 وات، والتي يتم شحنها عبر منفذ microUSB.

شاومي Redmi Redmi A2 flipkart Xiaomi Xiaomi Redmi A2 مواصفات هاتف شاومي Redmi A2

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