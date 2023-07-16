لمحدودى الدخل والشباب.. أرخص هواتف شاومي بـ 2250 جنيها

أطلقت شركة شاومي هاتف بوكو الذكي Poco C51 ذا الميزانية المحدودة في السوق الهندية، والذي تم طرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يحتوي هاتف شاومي Poco C51 على ميزات رائعة مثل شاشة عرض 120 هرتز، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومعالج Helio G36، والآن، أطلقت العلامة التجارية إصدارا جديدا من Poco C51 والذي يأتي بسعر أرخص من سابقه.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C51

يتوفر هاتف شاومي Poco C51، بسعر مغرٍ للبيع في الهند مقابل سعر يبلغ 5999 روبية هندية (أي ما يعادل 2250 جنيها مصريا).

ويأتي هاتف شاومي Poco C51، بشاشة يبلغ قياسها 6.52 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD +، بدقة 720 × 160 بكسل.

Poco C51

وجاء هاتف شاومي Poco C51، بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر VGA لعمق التصوير بدقة 0.8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco C51، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Helio G36 من إنتاج شركة ميدياتك، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، إلى جانب سعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

ويمتاز هاتف شاومي Poco C51، بتصميم رائع ذي جوانب مسطحة ولوحة خلفية وشاشة عرض مسطحة أيضا، مع هيكل مصنوع من المعدن، وتأتي اللوحة الخلفية مصنوعة من البلاستيك، يبلغ سمكه 164.9 × 76.8 × 9.1 ملليمتر، ويزن الهاتف حوالى 192 جراما.

ويحتوي هاتف Poco C51، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 10 وات، ومنفذ شحن microUSB 2.0، وزودته شاومي بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع على ظهر الجهاز.