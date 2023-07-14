لو تليفونك شاومي.. 9 نصائح مهمة اتبعها لـ تحسين عمر البطارية

تشتهر هواتف شاومي Xiaomi بميزاتها وأدائها الرائع، ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي يمكن أن تقصر في بعض الأحيان هو عمر البطارية، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك، سنوضح لك في هذا المقال بعض النصائح لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يمكن أن يساعدك اتباع النصائح التالية على تحسين عمر بطارية هاتف شاومي الخاص بك، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النتائج ستختلف اعتمادا على طراز هاتفك وعادات الاستخدام وعوامل أخرى مهمة.

9 نصائح مهمة لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي

1. أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها:

يمكن أن تستنزف التطبيقات التي تعمل في الخلفية أيضا بطارية هاتفك، لذا، من الجيد إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها، ولإغلاق أحد التطبيقات، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة واضغط بإصبعك على التطبيق الذي تريد إغلاقه، بعد ذلك ، اسحب التطبيق لأعلى إلى زر "إغلاق".

2. استخدم باور بنك:

إذا وجدت أن بطارية هاتفك لا تدوم لفترة كافية، فيمكنك دائما استخدام باور بانك، تعد بنوك الطاقة شواحن محمولة يمكن أن تساعد في إطالة عمر بطارية هاتفك.

3. امسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل منتظم:

ذاكرة التخزين المؤقت هي منطقة تخزين مؤقتة لتطبيقات هاتفك، عندما تمسح ذاكرة التخزين المؤقت، فإنك تحذف جميع الملفات المؤقتة التي أنشأتها تطبيقاتك، ويمكن أن يساعد ذلك في إخلاء بعض المساحة على هاتفك وتحسين عمر البطارية.

ولمسح ذاكرة التخزين المؤقت، اذهب إلى الإعدادات Settings>التخزين Storage> البيانات المخزنة مؤقتا Cached data>مسح Clear.

4. قم بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا تستخدمها:

يمكن للتطبيقات التي لا تستخدمها أيضا أن تستنزف بطاريتك، لذلك، إذا كان لديك أي تطبيقات لا تستخدمها، قم بإلغاء تثبيتها، ولإلغاء تثبيت أحد التطبيقات، انتقل إلى الإعدادات Settings> ثم التطبيقات Apps> إدارة التطبيقات Manage apps> حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته> ثم انقر على خيار إلغاء التثبيت Uninstall.

5. حافظ على هاتفك باردا:

سيتم استنفاد بطارية هاتفك بشكل أسرع إذا ارتفعت درجة حرارته، لذا، من الجيد أن تحافظ على برودة هاتفك قدر المستطاع، لذلك، تجنب ترك هاتفك في ضوء الشمس المباشر أو في البيئات الحارة، كما يمكنك أيضا تجربة استخدام حافظة هاتف تساعد في الحفاظ على برودة هاتفك.

6. استخدم ذاكرة ROM مخصصة:

إذا كنت تحاول بشكل دائم تحسين عمر بطارية هاتف شاومي، فيمكنك تجربة استخدام ذاكرة القراءة فقط المخصصة، ROM المخصص هو نسخة معدلة من أندرويد يمكن أن توفر أداء أفضل وعمر أطول للبطارية، فهناك العديد من ROMs المخصصة المختلفة المتاحة لهواتف شاومي يمكنك العثور على قائمة ROM المخصصة لهاتفك في منتدى XDA Developers.

7. تقييد نشاط التطبيق في الخلفية:

بشكل افتراضي، تسمح هواتف شاومي بتشغيل التطبيقات في الخلفية حتى في حالة عدم استخدامها، هذا يمكن أن يستنزف البطارية الخاصة بك، لذلك، من الجيد تقييد نشاط التطبيقات في الخلفية، وللحد من نشاط التطبيقات في الخلفية، انتقل إلى تطبيق الإعدادات Settings> ثم البطارية Battery> ثم تحسين البطارية Battery optimization> ثم حدد التطبيق الذي تريد تقييده> ثم تقييد Optimize.

8. تعطيل الرسوم المتحركة:

يمكن أن تستنزف الرسوم المتحركة التي تراها على هاتفك عند فتح التطبيقات والتبديل بين التطبيقات وما إلى ذلك طاقة البطارية، لذلك، إذا كنت تريد توفير بعض عمر البطارية، فيمكنك تعطيل الرسوم المتحركة.

ولتعطيل الرسوم المتحركة، انتقل إلى الإعدادات Settings> ثم إعدادات إضافية Additional settings> ثم خيارات المطور Developer options>مقياس الرسوم المتحركة للنافذة ومقياس الرسوم المتحركة الانتقالية ومقياس مدة الرسوم المتحركة>ثم قم بتعيينه على 0.5x أو 0.1x.

9. استخدام تطبيق توفير البطارية:

هناك العديد من تطبيقات توفير شحن البطارية المتاحة لهواتف شاومي، يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على تتبع استخدام البطارية، وتحديد التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، وتحسين إعدادات البطارية.