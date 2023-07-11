عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قاهر السامسونج.. خصم لن يتكرر على الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

خصم لن يتكررعلى الأسطورة
خصم لن يتكررعلى الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

إذا كنت تفكر في شراء هاتف Google المتوسط ​​المدى ولكن شعرت أنه مرتفع الثمن قليلاً، فالآن هو الوقت المناسب للشراء.

لحسن الحظ، يبيع Amazon الولايات المتحدة هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 7a بسعر منخفض جديد قدره 449 دولارًا، أو بتخفيض 50 دولارًا.

خصم لن يتكررعلى الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

و يجعل التخفيض الهاتف Google Pixel 7a  أكثر قيمة بكثير، ويضعه على قدم المساواة مع منافسيه مثل Samsung Galaxy A54.

يظل Google Pixel 7a  هو هاتف أندرويد ممتاز من الفئة المتوسطة لأسباب عديدة. إنه بنفس سرعة الهواتف الأعلى في المواصفات بفضل معالج Tensor G2. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات ليست دائمًا سهلة العثور عليها في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، والشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء بتصنيف IP67. 

توأم الـiPhone 14 Pro.. اشتري موبايل Realme C55 بـ4000 جنيه فقط

بـ3600 جنيه فقط.. عرض على أفضل موبايل سامسونج من الفئة المتوسطة

يأتي ذلك في هاتف Google Pixel 7a  مع التصوير الفوتوغرافي المتميز لـجوجل وربما يكون هذا كل ما تحتاجه من هاتف.
هناك سبب واحد للتردد قليلاً ، يتم بيع الإصدار العادي Google Pixel 7  بسعر 499 دولارًا في الوقت الحالي، ولا يزال يقدم بعض المزايا على 7a. فهو يحتوي على شاشة أكبر وأعلى جودة قليلاً، وحساسات كاميرا أكثر تطورًا وشحن لاسلكي أسرع. كما يمكنك اختيار تخزين 256 جيجابايت إذا لم يكن 128 جيجابايت مناسبًا لـ 7a. قد تفضل شاشة 7a الأصغر، ويمكن استخدام 50 دولارًا المدخرة في الاكسسوارات مثل الحافظة وسماعات الأذن.

Google Google Pixel 7a Google Pixel Amazon Samsung Galaxy A54 Pixel 7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

نقابة المهندسين تتحرك لإنقاذ إيمان البحر درويش بعد صورته الموجعة |تفاصيل مهمة

فقد شعره ووزنه.. ظهور صادم لـ إيمان البحر درويش على فراش المرض

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

زملكاوي جديد.. شوبير يكشف تحرك الأهلي لضم صفقة نارية بعد إمام عاشور

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

تعليق ساخر من نجم القلعة الحمراء عقب تتويج الأهلي بالدوري

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق Threads يتخطى100 مليون مستخدم في أقل من أسبوع.. أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

توأم الـiPhone 14 Pro.. اشتري موبايل Realme C55 بـ4000 جنيه فقط

سيبهر عينيك.. تعرف على اللون الجديد في هواتف iPhone 15

لو معاك موبايل شاومي.. إزاي تحافظ على عمر البطارية لأطول فترة

عصابة سودانية تشيد باختراق مايكروسوفت .. والشركة ترد

بـ 800 جنيه فقط.. أحدث سمارت ووتش بتصميم جذاب وعصري

آخر التحديثات في ستيكر واتساب..الطريقة هنا

بسعر 2000 جنيه..أفضل العروض على موبايلات سامسونج وشاومي

ترشيحاتنا

نصب على شركة أدوية.. سقوط شخص غسل 25 مليون جنيه بحدائق القبة

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد علي صفقة إمام عاشور

نتيجة الثانوية العامة 2023| بشرى سارة بشأن درجات الطلاب.. ومفاجأة في الكيمياء

قرار جديد من كولر مع لاعبي الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

السعودية.. شاهد| بقعة كبيرة في سماء مكة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

متفرحيش أوي.. متى يكون فقدان الوزن خطرا ؟

تناول أجنحة الدجاج وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

قولى متى.. سعد لمجرد يكشف عن برومو أغنيته مع نجمة هندية شهيرة

هل حسمها الأهلي؟|إمام عاشور يتصدر الترند بعد أنباء تعاقده مع نادٍ مصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ