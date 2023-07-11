قاهر السامسونج.. خصم لن يتكرر على الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

إذا كنت تفكر في شراء هاتف Google المتوسط ​​المدى ولكن شعرت أنه مرتفع الثمن قليلاً، فالآن هو الوقت المناسب للشراء.

لحسن الحظ، يبيع Amazon الولايات المتحدة هاتف جوجل بيكسل Google Pixel 7a بسعر منخفض جديد قدره 449 دولارًا، أو بتخفيض 50 دولارًا.

خصم لن يتكررعلى الأسطورة وأحدث موبايل Google Pixel 7a

و يجعل التخفيض الهاتف Google Pixel 7a أكثر قيمة بكثير، ويضعه على قدم المساواة مع منافسيه مثل Samsung Galaxy A54.

يظل Google Pixel 7a هو هاتف أندرويد ممتاز من الفئة المتوسطة لأسباب عديدة. إنه بنفس سرعة الهواتف الأعلى في المواصفات بفضل معالج Tensor G2. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات ليست دائمًا سهلة العثور عليها في هذه الفئة السعرية، بما في ذلك شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز، والشحن اللاسلكي، ومقاومة الماء بتصنيف IP67.

يأتي ذلك في هاتف Google Pixel 7a مع التصوير الفوتوغرافي المتميز لـجوجل وربما يكون هذا كل ما تحتاجه من هاتف.

هناك سبب واحد للتردد قليلاً ، يتم بيع الإصدار العادي Google Pixel 7 بسعر 499 دولارًا في الوقت الحالي، ولا يزال يقدم بعض المزايا على 7a. فهو يحتوي على شاشة أكبر وأعلى جودة قليلاً، وحساسات كاميرا أكثر تطورًا وشحن لاسلكي أسرع. كما يمكنك اختيار تخزين 256 جيجابايت إذا لم يكن 128 جيجابايت مناسبًا لـ 7a. قد تفضل شاشة 7a الأصغر، ويمكن استخدام 50 دولارًا المدخرة في الاكسسوارات مثل الحافظة وسماعات الأذن.