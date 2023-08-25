بكاميرا 200 ميجا بكسل.. موبايل رائد من هونر يقهر سامسونج وشاومي

تعد شركة هونر Honor، واحدة من شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، التي تتميز بتصميم مجموعة من أنجح الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق، ومؤخرا أعلنت العلامة التجارية الصينية عن هاتف رائد بمواصفات قوية يأتي كمنافس لهواتف سامسونج الرائدة.

ويعد أحدث هواتف هونر بالأسواق والذي ينطلق تحت اسم Honor 90 Pro، هو هاتف ذكي ممتاز ومجهز بمواصفات رائدة، وأداء جيد مقارنة بالهواتف الرائدة المنافسة، ويوفر عدسة كاميرا لائقة، وسعة تخزين كبيرة، ودعم شحن أسرع، وجودة عرض لا تشوبها شائبة، كما يتميز بعمر بطارية مذهل.

سعر ومواصفات Honor 90 Pro

يتميز هاتف هونر الجديد Honor 90 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1224 x 2700 بكسل، وتتميز بسطوع أقصى 1600 شمعة.

Honor 90 Pro

وتدعم شاشة هاتف هونر Honor 90 Pro، تقنية التدرج اللوني الواسع DCI-P3 وتقنية HDR، كما تدعم معدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120 هرتز في الثانية، والتي تتغير وفقا للمحتوي المعروض على الشاشة.

Honor 90 Pro

ويتم تشغيل هاتف Honor 90 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بمعالج رسوميات مميز من نوع Adreno 730، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

Honor 90 Pro

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرافي، يمتاز هاتف هونر Honor 90 Pro، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يأتي في جزيرة دائرية الشكل العدسة الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري OIS.

ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانوية بدقة 2 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، والتي تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K.

Honor 90 Pro

ويحزم هاتف Honor 90 Pro، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 90 وات والتي يمكنها شحن الهاتف في غصون 15 دقيقة فقط، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقدرة 5 وات.

وتشمل مزايا الاتصال بالهاتف، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي الأسرع Wi-Fi 6 ، ودعم تقنية البلوتوث BT5.2، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، مع مستشعر IR.

ويتوفر هاتف Honor 90 Pro، مقابل سعر خرافي يبدأ من 465 دولار (أي ما يعادل 14 ألف و370 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت.

