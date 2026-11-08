«أو إس إن بلس»: السعودية سوق استراتيجية لنمو خدمات البث والترفيه

أكدت تيريزا ريو، نائبة رئيس التسويق في «أو إس إن بلس» و«أنغامي»، أن السوق السعودية تمثل محوراً استراتيجياً لخطط النمو طويل الأمد، في ظل تنامي الطلب على خدمات البث الرقمي وتطور تفضيلات الجمهور.

وأوضحت أن المنافسة في قطاع الترفيه لم تعد تقتصر على جذب مشتركين جدد، بل أصبحت تركز على الاحتفاظ بهم وتعزيز ارتباطهم بالمنصات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الخيارات المتاحة أمام المشاهدين.

وأشارت إلى أن السوق السعودية تتميز بجمهور شاب واهتمام متزايد بالأعمال الدرامية وأفلام الرعب والتشويق، لافتة إلى أن أفلام الرعب حققت إيرادات بلغت 111.4 مليون ريال خلال عام 2025، بما يمثل 12% من إجمالي إيرادات شباك التذاكر في المملكة.

وأضافت أن المنافسة امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو، مؤكدة أن جودة المحتوى وسهولة تجربة الاستخدام وفهم اهتمامات الجمهور أصبحت عوامل أساسية لاستمرار نجاح منصات البث.



