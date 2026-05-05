أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تشعل حرب البطاريات بهاتف بمواصفات احترافية وبميزات جديدة وتحديثات قوية أبل تستعد للكشف عن نظام macOS 27

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

موتورولا تشعل حرب البطاريات بهاتف بمواصفات احترافية



كشفت موتورولا رسميًا عن هاتفها القابل للطي Motorola Razr Fold، وهو أول هاتف قابل للطي بتصميم كتاب، في مؤتمر MWC 2026. ويشق الجهاز طريقه تدريجيًا إلى مختلف الأسواق. فبعد أن وصل بالفعل إلى أوروبا، سيصل إلى الصين هذا الشهر. وتشير معلومات جديدة إلى أنه سيصل أيضًا إلى الهند في الأيام القادمة.

تم إطلاق الصفحة الرئيسية لهاتف موتورولا رازر فولد ، مما يشير إلى قرب موعد إطلاقه. تُشير الصفحة إلى أنه "قريبًا"، وتتضمن خيارًا لتلقي الإشعارات، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل اهتمامهم قبل الإطلاق الرسمي.

ببطارية 7000 مللي أمبير.. هونر تكشف عن هاتف جديد| إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة Honor هاتف Honor Play 11 Plus، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، توازناً مثالياً بين عمر البطارية والأداء اليومي، بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 7000 مللي أمبير وشاشته AMOLED الساطعة، كل ذلك في تصميم أنيق.

بميزات جديدة وتحديثات قوية ..أبل تستعد للكشف عن نظام macOS 27

تستعدشركة أبل للكشف عن أحدث منصاتها البرمجية نظام macOS 27 في يونيو المقبل والذي يعد مخصص لأجهزة ماك.

تشير التوقعات إلى أن النظام الجديد سيشمل تطورات ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي حيث سيتضمن لتطبيقا مستقلا للمساعد الصوتي سيري مع سجل للمحادثات ليصبح أكثر شبها بنماذج متطورة مثل CHAT GPT وgemini سيضم ميزات سيري المخصصة والتي استعرضتها أبل في مؤتمر 2024

اختراق بباناتك .. احذر تلك الأخطاء عند استخدام روبوتات الدردشة

نمو هائل قد شهدته الكثير من تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال العام الماضي، إلا أنه الخطر الأكبر والذي يقع فيه الكثيرون هو كيفية حماية بياناتهم من الأختراق أثناء محادثاتك مع Gemini و ChatGPT، وأية روبوتات دردشة أخرى قد تكون سببًا في اختراق بياناتك.