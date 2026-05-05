اختراق بباناتك .. احذر تلك الأخطاء عند استخدام روبوتات الدردشة

نمو هائل قد شهدته الكثير من تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي وذلك خلال العام الماضي، إلا أنه الخطر الأكبر والذي يقع فيه الكثيرون هو كيفية حماية بياناتهم من الأختراق أثناء محادثاتك مع Gemini و ChatGPT، وأية روبوتات دردشة أخرى قد تكون سببًا في اختراق بياناتك.

إليك وفقا لموقع “ xeyecs ”ماذا تفعل لحماية بياناتك واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟

1- عدم مشاركة أية معلومات

يجب عدم مشاركة أية معلومات شخصية مع روبوتات الدردشة سواء Gemini وChatGPT وأي روبوتات دردشة أخرى.



2- مشاركة الوثائق

يجب تجنب مشاركة أي وثائق تحتوي على أية معلومات حساسة أو بيانات سرية أو آية أسرار تجارية.



3- قراءة سياسة الخصوصية

يجب قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بالنموذج اللغوي الذي تقوم باستخدامه بعناية، ثم القيام بتحديد الإعدادات المتاحة للقيام بالتحكم في كيفية القيام بجمع بياناتك واستخدامها.

4-مهارات برمجية

إذا كنت تملك عدة مهارات برمجية، فيمكنك القيام بقراءة التعليمات البرمجية وذلك للتأكد من أن الإضافات التي قمت باستخدامها تقوم بإرسال البيانات فقط إلى الخوادم المعلنة في المقابل إذا لم تمتلك أية مهارات برمجية، فيمكنك طلب من صديق مبرمج القيام بمراجعة التعليمات البرمجية وذلك نيابة عنك، أو القيام باستخدام أداة للقيام بتحليل إضافات موثوقة لمحاولة التحقق من سلامة تلك البيانات.