ببطارية 700 مللي أمبير.. هونر تكشف عن هاتف جديد| إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة Honor هاتف Honor Play 11 Plus، الذي يدعم تقنية الجيل الخامس، توازناً مثالياً بين عمر البطارية والأداء اليومي، بفضل بطاريته الكبيرة بسعة 7000 مللي أمبير وشاشته AMOLED الساطعة، كل ذلك في تصميم أنيق.

إليكم نظرة مُفصّلة على مواصفاته وميزاته وسعره.

مواصفات وميزات هاتف Honor Play 11 Plus

يتميز هاتف Honor Play 11 Plus بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2600×1200 بكسل، تدعم معيار ألوان DCI-P3 وتصل ذروة سطوعها إلى 6500 شمعة، كما يتضمن خاصية التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز لراحة العين، بالإضافة إلى حماية من زجاج الألومينوسيليكات.

يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6500 Elite مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت. ويحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع السلكي والشحن العكسي.

ويعمل الهاتف بنظام MagicOS 10 المبني على نظام Android 16، ويقدم العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل المساعد الذكي YOYO، وتطبيق الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الترجمة، بالإضافة إلى تحسينات على مستوى النظام.

هونر بلاي 11 بلس



يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، تدعم تقريبًا رقميًا يصل إلى 10 أضعاف، وذلك لأغراض التصوير. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، كما تدعم تسجيل الفيديو بدقة 1080p.

هونر بلاي 11 بلس

تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، ومكبرات صوت ستيريو، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP66، وتقنية NFC، وجهاز تحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء، وتقنية بلوتوث 6.0، ودعم شريحتين SIM وشبكات الجيل الخامس 5G. على الرغم من احتوائه على بطارية ضخمة، إلا أن سمكه يبلغ 7.34 ملم، ووزنه حوالي 185 غرامًا. باختصار، يبدو أن هذا الهاتف نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Honor X80i، الذي طُرح لأول مرة في الصين في وقت سابق من هذا العام.

سعر وتوافر هاتف Honor Play 11 Plus

يتوفر هاتف Honor Play 11 Plus بإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2199 يوان (حوالي 320 دولارًا أمريكيًا).

ويأتي بلونين: الذهبي والفضي.