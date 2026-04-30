ثروت الزيني: مصر تمتلك فائضًا 20% من الدواجن وتستهدف التوسع بالتصدير | فيديو
خارجية الاحتلال : 175 ناشطًا من الأسطول المتجه لغزة في طريقهم إلى إسرائيل سلميًا
معروض على البرلمان .. قواعد جديدة لزيادة المعاشات وامتيازات إضافية للمُستفيدين
خبيرة تربوية: الاحتواء بديل التسلط في تربية المراهقين
منال عوض تهنئ الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بعيد العمال: «عمال مصر رمز الكفاح وبناة التنمية»
عودة الأجواء الحارة.. تنبيه من الأرصاد حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم
بداخله 8 أشخاص .. انهيار كتلة صخرية في منجم فحم بمنطقة ماغادان الروسية
شروط جديدة للمعاش المبكر .. مشروع قانون أمام البرلمان
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تعتمد مشروع قانون الأسرة وصندوق دعمها تمهيدا لإحالتهما للبرلمان
الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة مع ساعات النهار وتحذيرات من الشبورة على الطرق
إيران .. اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة في منطقة دامن
بدء امتحانات شهر ابريل 2026 .. والمدارس تحذر: لا إعادة للطلاب المتغيبين
الإشراف العام
رئيس التحرير
طه جبريل
بأقوى معالج وكاميرا ثلاثية هونر تغزو الأسواق بهاتف Vivo X Fold 6

لمياء الياسين

شهد النصف الأول من العام إطلاق هواتف قابلة للطي من شركتي Honor وOppo. يعمل كل من Honor Magic V6 و Oppo Find N6 بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. والآن، من المتوقع أن تكشف Vivo النقاب عن هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 في يونيو من هذا العام في الصين. ونظرًا لأن هاتف Vivo X Fold 5 كان مزودًا بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، فقد انتشرت التكهنات بأن الطراز الجديد سيحتوي على معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس.

يبدو أن تسريبًا جديدًا ظهر اليوم يُفنّد تلك التوقعات، إذ يُشير إلى معالج Dimensity بدلًا من ذلك. كما يكشف التسريب عن تفاصيل رئيسية حول شاشات وكاميرات وبطارية هاتف X Fold 6. إليكم نظرة على ما يُمكن توقعه من هاتف Vivo القابل للطي القادم.

بحسب موقع Digital Chat Station، سيأتي هاتف Vivo X Fold 6 بشاشة داخلية قابلة للطي قياس 8.01 بوصة وشاشة خارجية قياس 6.51 بوصة. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الشاشة الخارجية، يُقال إن الشاشة الداخلية تدعم دقة 2K وتتضمن طبقة UTG.

من المتوقع أن يضم هاتف Vivo X Fold 6 معالج Dimensity 9500 ، وهو حاليًا أقوى معالج من MediaTek. كما يُشاع أن الجهاز سيأتي ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير ، مما يشير إلى أنه قد يكون صاحب أكبر بطارية في هاتف قابل للطي حتى الآن. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن اللاسلكي.

ميزات هاتف Vivo X Fold 6

أما بالنسبة للتصوير، فيُقال إن إعداد الكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للتصوير فائق الاتساع والتصوير عن بُعد باستخدام المنظار. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 20 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الداخلية.

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي  هاتف Vivo X Fold 6 مزود بمستشعر بصمة مثبت وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيتمتع بمقاومة عالية للماء، مما يوحي بأنه قد يحمل تصنيف IP58/IP59 مماثلاً للجيل السابق.

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

أزمة جديدة لكهربا في إنبي .. وإدارة النادي تتحرّك لاحتواء الموقف |تفاصيل

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

سرقة تيار واتلاف ملفات هامة.. 3 وقائع فساد بالكهرباء تتعدى 50 مليون جنيه

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

لبنانيين

الأمم المتحدة : 150 ألف نازح لبناني يعيشون في مخيمات داخل لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف بلدات بيت ياحون وحاريص والغندورية جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في جنوب لبنان

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

