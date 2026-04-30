بأقوى معالج وكاميرا ثلاثية هونر تغزو الأسواق بهاتف Vivo X Fold 6

شهد النصف الأول من العام إطلاق هواتف قابلة للطي من شركتي Honor وOppo. يعمل كل من Honor Magic V6 و Oppo Find N6 بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس. والآن، من المتوقع أن تكشف Vivo النقاب عن هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 6 في يونيو من هذا العام في الصين. ونظرًا لأن هاتف Vivo X Fold 5 كان مزودًا بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث، فقد انتشرت التكهنات بأن الطراز الجديد سيحتوي على معالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس.

يبدو أن تسريبًا جديدًا ظهر اليوم يُفنّد تلك التوقعات، إذ يُشير إلى معالج Dimensity بدلًا من ذلك. كما يكشف التسريب عن تفاصيل رئيسية حول شاشات وكاميرات وبطارية هاتف X Fold 6. إليكم نظرة على ما يُمكن توقعه من هاتف Vivo القابل للطي القادم.

مواصفات هاتف Vivo X Fold 6

بحسب موقع Digital Chat Station، سيأتي هاتف Vivo X Fold 6 بشاشة داخلية قابلة للطي قياس 8.01 بوصة وشاشة خارجية قياس 6.51 بوصة. ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الشاشة الخارجية، يُقال إن الشاشة الداخلية تدعم دقة 2K وتتضمن طبقة UTG.

من المتوقع أن يضم هاتف Vivo X Fold 6 معالج Dimensity 9500 ، وهو حاليًا أقوى معالج من MediaTek. كما يُشاع أن الجهاز سيأتي ببطارية سعتها حوالي 7000 مللي أمبير ، مما يشير إلى أنه قد يكون صاحب أكبر بطارية في هاتف قابل للطي حتى الآن. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الشحن اللاسلكي.

ميزات هاتف Vivo X Fold 6

أما بالنسبة للتصوير، فيُقال إن إعداد الكاميرا الخلفية يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل للتصوير فائق الاتساع والتصوير عن بُعد باستخدام المنظار. ومن المتوقع أيضًا أن يضم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا أخرى بدقة 20 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الداخلية.

على الجانب الاخر من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo X Fold 6 مزود بمستشعر بصمة مثبت وتشير التسريبات إلى أن الجهاز سيتمتع بمقاومة عالية للماء، مما يوحي بأنه قد يحمل تصنيف IP58/IP59 مماثلاً للجيل السابق.