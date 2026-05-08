لم يتغير منذ أمس.. الجنيه الذهب يستقر عند 56.12 ألف جنيه في الصاغة| تفاصيل

استمر استقرار سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 8-5-2026؛ دون أي تغيير منذ أمس الخميس، وذلك على مستوى الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأبقت تداولات الجنيه الذهب داخل محلات تداول الأعيرة الذهبية دون تحريك، بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

تحركات الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب مقدار 400 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يتراجع مساء اليوم الجمعة

وفقد سعر جرام الذهب 15 جنيهًا في تداولات مساء اليوم الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث لسعر الذهب نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4726 دولارا للشراء و 4725 دولارا للبيع.