ثابت عند6040 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026 على مستوي محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب في أول تداول له اليوم بمختلف الاعيرة الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الذهب في مصر

وتراجع مقدارًا طفيفًا بقيمة 5 جنيهات على مستوي محلات الصاغة المصرية وذلك مع انتهاء تعاملات أمس الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب اليوم نحو 7040 جنيهًا .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8045 جنيها للشراء و 8011 جنيها للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وصل سعر عيار 22 نحو 7375 جنيها للشراء و 7343 جنيها للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7040 جنيها للشراء و 7010 جنيها للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6034 جنيها للشراء و 6008 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.32 ألف جنيه للشراء و 56.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب 4715 دولار للشراء و 4714 دولار للبيع.

الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميًا صعودا مع تحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب الضعف النسبي للدولار الأمريكي.

و تقلصت الفجوة السعرية يعكس تراجع علاوات المخاطر وتحسن الكفاءة السعرية بالسوق المحلية، إلى جانب انخفاض تأثير هوامش الربح والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين والسيولة.

وتسببت التطورات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الابقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، لكن حالة الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي دعمت حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأوضح أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.