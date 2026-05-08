أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

فاق التوقعات.. أشهر عيار ذهب.. تعرف آخر سعر في الصاغة

محمد يحيي

استقر سعر أشهر عيار ذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026 على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

ووصل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا 7015 جنيها للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب في أول تداول له اليوم بمختلف الاعيرة الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الذهب في مصر

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 30 جنيها من قيمته مع انتهاء تعاملات مساء اليوم.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7296 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7015 جنيها للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6012 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4703 دولار للشراء و 4702 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميًا صعودا  مع تحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب الضعف النسبي للدولار الأمريكي.

و تقلصت الفجوة السعرية يعكس تراجع علاوات المخاطر وتحسن الكفاءة السعرية بالسوق المحلية، إلى جانب انخفاض تأثير هوامش الربح والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين والسيولة.

 وتسببت التطورات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الابقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، لكن حالة الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي دعمت حالة عدم اليقين في الأسواق.

سعر الذهب

وأوضح أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

