أشهر عيار ذهب .. ثابت عند 6965 جنيها | اليوم

استقر أشهر عيار ذهب في مصر؛ وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026 بدون تغيير علي مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر ثباتًا مع بدء تداولات اليوم؛ على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب داخل الصاغة المصرية؛ استقرارا من دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد انتهاء العطلات الأسبوعية.

سعر الذهب آخر تحديث

تحركات الذهب

وفقد الذهب في محلات الصاغة أمس مقدار 15 جنيهًا .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و 7914 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5970 جنيها للشراء و 5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمية

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4567 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها: