اقتصاد

أشهر عيار ذهب .. ثابت عند 6965 جنيها | اليوم

سعر الذهب
محمد يحيي

استقر أشهر عيار ذهب في مصر؛  وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026 بدون تغيير علي مستوي محلات الصاغة.

سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر ثباتًا مع بدء تداولات اليوم؛ على مستوى الأعيرة المختلفة.

وسجل سعر الذهب داخل الصاغة المصرية؛ استقرارا من دون تغيير وسط حالة من الترقب بعد انتهاء العطلات الأسبوعية.

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب 6965 جنيهًا.

وفقد الذهب في محلات الصاغة أمس مقدار 15 جنيهًا  .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و 7914 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5970 جنيها للشراء و 5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمية

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4567 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

  • سعر الفائدة عالميًا: حيث يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.
  • أسعار النفط عالميًا: فعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
  •  كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب: حيث تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

