ذهب بالجملة.. سيتي كلوب يفرض سيطرته في بطولات الناشئين

حصد ناشئو سيتي كلوب نتائج مميزة في بطولتي الجمهورية للجودو والجمباز، بعدما توجوا بعدد كبير من الميداليات في مختلف المنافسات.

ففي إنجاز لافت، تمكن ناشئو الجودو بسيتي كلوب من حصد 57 ميدالية ذهبية خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية المفتوحة لفئتي 8 و9 سنوات، والتي اختُتمت أمس السبت على ملاعب اتحاد الشرطة الرياضي، وسط مشاركة واسعة من مختلف الأندية.

كما أضاف لاعبو سيتي كلوب 21 ميدالية فضية و20 ميدالية برونزية، في تأكيد واضح على قوة القاعدة والاهتمام بقطاع الناشئين.

وجاءت هذه المشاركة بعد قرار الجهاز الفني بالدفع بعدد كبير من اللاعبين من مختلف فروع سيتي كلوب على مستوى الجمهورية، بهدف قياس مستوى القاعدة وتوسيع قاعدة المنافسة، في إطار الاستراتيجية الرياضية التي يتبعها النادي.

وفي الجمباز، واصلت بطلات سيتي كلوب تألقهن، حيث حققن 12 ميدالية ذهبية وفضيتين في منافسات بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك لمرحلة 10 سنوات، ليؤكدن تفوق النادي في أكثر من لعبة.