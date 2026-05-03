قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أطول عطلة مقبلة.. جدول الإجازات الرسمية 2026
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد بني سويف العمومي
هجوم روسي واسع على كييف بمسيّرات مقلدة لاختبار الدفاعات الجوية الأوكرانية
لتعزيز القيمة المضافة.. الجمارك توضح رسوم الجمركية للهواتف المحمولة
تحسن في التنفس| تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.. خاص
بعثة رجال طائرة الأهلي تعود إلى القاهرة بكأس إفريقيا للأندية
تحركات برلمانية متصاعدة لمواجهة مخاطر اقتصادية وأمنية تهدد الدولة والمواطنين
من الإجراءات إلى الرقمنة.. الاستثمار يرسم ملامح مرحلة جديدة لبيئة الأعمال في مصر
وزير الاستثمار يعقد اجتماعا موسعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وقياداتها
الجيش الإسرائيلي: العثور على نفق تابع لحزب الله جنوب لبنان يحتوي على غرف تحت الأرض
وزير الرياضة يهنئ بطلات مصر بعد حصد 27 ميدالية في بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

27 ميدالية ذهب وفضة.. فراشات مصر تتصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي

فرشات الجمباز المصري
فرشات الجمباز المصري
حسن العمدة

إنجاز جديد يحققه  الجمباز المصري  تحت قيادة الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز حيث نجحت فرشات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي في تصدر بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي التي نظمتها جنوب أفريقيا بمشاركة 11 دولة وهي..
الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار ومدغشقر والمغرب وناميبيا وتوجو وتونس وزيمبابوي ومصر وجنوب افريقيا البلد المضيف

وتصدرت بطلات منتخب  مصر  للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي بجنوب افريقيا  2026. رصيد 27 ميدالية
منهم 18 ميدالية دهبية و9 ميداليات فضة
حيث جاءت نتائج مرحلة الكبار:
- لينا حليقة
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الثاني في منافسات الفردي العام
المركز الاول في نهائيات اداة الطوق
المركز الثاني في نهائيات اداة الكرة
المركز الاول في نهائيات اداة الصولجان
المركز الاول في نهائيات اداة الشريط
- فريدة بهنس
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الاول في منافسات الفردي العام
المركز الثاني في نهائيات اداة الطوق
المركز الاول في نهائيات اداة الكرة
المركز الثاني في نهائيات اداة الصولجان

وحصل فريق الجماعي - كبار- (ياسمين علي - مروه عبد الله - جودي عطية - رؤي رياض - مريم البنا - بتول السيد) علي:
المركز الاول في منافسات الفردي العام
المركز الاول في اداة الكرة
المركز الاول في اداة (الطوق و الصولجان)

وجاءت نتائج مرحلة الناشئات
- سيليا محمد
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الاول في منافسات الفردي العام
المركز الاول في نهائيات اداة الطوق
المركز الثاني في نهائيات اداة الكرة
- لوجين القديم
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الثاني في منافسات الفردي العام
المركز الاول في نهائيات اداة الصولجان
المركز الاول في نهائيات اداة الشريط
- مريم ابو العطا
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الثاني في نهائيات اداة الطوق
المركز الثاني في نهائيات اداة الشريط
- فريدة مختار
المركز الاول في منافسات الفرق
المركز الاول في نهائيات اداة الكرة
المركز الثاني في نهائيات اداة الصولجان

حصل فريق الجماعي - ناشئات - (عاليه البدري - حبيبه جنيدي - خديجه نسيب - ليلي شبانه - مريام عباس - ناديه الشواربي) علي :
المركز الاول في منافسات الفردي العام
المركز الاول في اداة الكرة
المركز الاول في اداة الشريط

الجمباز المصري ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز ايهاب امين منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

عبد الله السعيد

الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

تقلبات حادة في الطقس وانخفاض ملحوظ بالحرارة.. والأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للأتربة

البسوا تقيل .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية تضرب هذه المناطق خلال ساعات

بالصور

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة | اعرف الفرق بين الأصلية والأخرى

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليلة

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد