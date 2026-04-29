الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منتخب الجمباز الإيقاعي ينهي استعداداته قبل المشاركة في بطولة أفريقيا

أنهت لاعبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعي استعدادها في مدينة  تشوان بجنوب إفريقيا اليوم قبل انطلاق البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات التي تنطلق غداً  الخميس في جنوب افريقيا 
واكتمل وصول جميع الدول المشاركة في البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي  التي تنطلق منافساتها بجنوب افريقيا  في الفترة من 30 ابريل  الجاري وحتي  2 مايو المقبل بمشاركة 11 دولة وهي 
الجزائر وأنجولا وكوت ديفوار ومدغشقر والمغرب وناميبيا وتوجو وتونس وزيمبابوي ومصر وجنوب افريقيا البلد المضيف

وتشارك بطلات منتخب  مصر  للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئات في فعاليات منافسات البطولة بفريق يضم

منتخب مصر فردي كبار:
-فريدة بهنس
-لينا حليقه

منتخب مصر جماعي كبار:
-ياسمين علي
-مروه عبد اللاه
-جودي عطيه
-رؤي رياض
-مريم البنا
-بتول السيد

منتخب مصر فردي ناشئات:
-سيليا محمد
-فريدة مختار
-مريم ابوالعطا
-لوجين القديم

منتخب مصر جماعي ناشئات:
-عاليا البدري
-حبيبه جنيدي
-خديجه نصيب
-ليلي شبانه
-مريم عباس
-نادية الشواربي

ومن جانبه اكد الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ان القارة السمراء شهدت طفرة كبيرة في  رياضة الجمباز بشكل عام والجمباز الإيقاعي بشكل خاص
واضاف امين ان  المنافسة ستكون قوية بين منتخبات القارة علي التتويج بالميداليات خلال منافسات البطولة 
واشار امين ان الاتحاد الافريقي للجمباز يساند جميع دول القارة السمراء ومساندتها لاستضافة البطولات القارية للجمباز

بجرافت و دانتيل.. المخرج هادي الباجوري يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بـ3 بيضات.. طريقة تحضير كيك الروانى

معرض بكين.. كشف النقاب عن جيلي جالاكسي شينغياو 6 الجديدة في الصين

تبدأ من 800 ألف.. تعرف على أحدث سيارات بالسوق المصري

