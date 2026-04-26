سيطرة مصرية علي منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني بالكاميرون

يواصل منتخب مصر للجمباز الفني كبار وناشئين سيطرته على منصات التتويج خلال البطولة الأفريقية للجمباز الفني 2026، في نسختها التاسعة عشرة، والمقامة حاليا في الكاميرون.

وزين أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين للجمباز الفني منصات التتويج خلال منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني

وحقق بطل المنتخب المصري ناشئين، محمد عبد القوي، المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات منافسات جهاز حصان الحلق

ونجح لاعب المنتخب المصري ناشئين، مازن السيد،في تحقيق ميداليتين ذهبيتين في نهائيات البطولة الأفريقية

حيث حصد بطلنا المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات جهازي الحركات الأرضية والحلق،

وتوج بطلنا الصاعد عبد الله شعراوي بثلاث ميداليات فضية في نهائيات البطولة الأفريقية

حيث حصد المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات أجهزة الحركات الأرضية، وحصان الحلق، والحلق،

وحقق بطلنا الأولمبي عمر العربي، لاعب منتخب مصر للجمباز الفني، المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات منافسات جهاز الحلق،

وحقق لاعب المنتخب الوطني عمر الشبكي المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات جهاز حصان الحلق كما أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات جهاز الحلق

وواصل محمد منتصر، بطل منتخب مصر للجمباز الفني رجال، تحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة الأفريقية 2026

حيث حصد الميدالية الذهبية في نهائيات جهاز حصان الحلق والميدالية البرونزية في نهائيات جهاز الحركات الأرضية

وحصدت بطلة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئات، جوزال الجارحي، المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز حصان القفز

وحصلت لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئات، ملك مقلد، علي المركز الثاني والميدالية الفضية في نهائيات منافسات جهاز المتوازي،

بطلة منتخب مصر للجمباز الفني ناشئات، تيا الميداني، تحقق ميداليتين في نهائيات البطولة الأفريقية

حيث حصدت المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائيات جهاز المتوازي، كما أحرزت المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات جهاز حصان القفز

وحققت لاعبة المنتخب الوطني سيرين أبو الهدى المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات جهاز حصان القفز

ويشارك أبطال وبطلات منتخب مصر للكبار والناشئين للجمباز الفني في فعاليات منافسات البطولة الأفريقية للجمباز الفني في نسختها ال19، والتي تُقام خلال حاليا في ياوندي بالكاميرون



يمثل منتخب مصر للرجال:

عمر العربي

محمد عفيفي

عمر الشوبكي

مصطفى أحمد

يحيى زكريا

ويمثل منتخب مصر للانسات:

جنى محمود

جنى عبد السلام

جودي عبد الله

سيرين أبو الهدى

كلودين سليمان

ويضم منتخب مصر للناشئين:

عبد الله شعراوي

بلال الجزار

مازن السيد

محمد عبد القوي

معاذ أبو ورد

بينما يضم منتخب مصر للناشئات:

خديجة مظهر

مليكة أحمد

ملك مقلد

تيا الميداني

جوزال الجارحي

وتترأس البعثة دكتورة لمياء علي عبدالرحمن

نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز وعضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي