أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد.. فيديو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 6021 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 7025 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 8029 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 56200 جنيه.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأحد 10 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.74 جنيه

سعر الشراء: 52.64 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.16 جنيه

سعر الشراء: 62.04 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.91 جنيه

سعر الشراء: 71.74 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.06 جنيه

سعر الشراء: 14.03 جنيه

الدينار الكويتي

سعر البيع: 172.24 جنيه

سعر الشراء: 171.85 جنيه

حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة حارة بدأت بالفعل وتستمر طوال الأسبوع، مع زيادة يومية في درجات الحرارة على معظم المحافظات.

القاهرة تسجل 33 درجة اليوم

وأوضحت "غانم"، في برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم 33 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاع الحرارة إلى 35 و36 درجة خلال الأيام المقبلة.

جنوب الصعيد الأكثر تأثرًا

أكدت الأرصاد أن محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، تسجل درجات حرارة تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية.

أجواء معتدلة خلال ساعات الليل

رغم الارتفاع الكبير نهارًا، يصبح الطقس معتدلًا ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

رياح وأتربة في بعض المناطق

حذرت الهيئة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء.

شبورة مائية صباحية

تستمر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

نصائح مهمة للمواطنين

نصحت الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وارتداء غطاء للرأس، مع متابعة النشرات الجوية باستمرار.

وأكدت الهيئة أن فصل الربيع يشهد تغيرات جوية سريعة، ما يتطلب متابعة يومية لحالة الطقس.