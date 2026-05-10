اقتصاد

الذهب يغلق فوق 7000 جنيه و4700 دولار عالميًا.. وسط اقتصاد محلي أكثر استقرارًا

ولاء عبد الكريم

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من التذبذب الحاد في حركة الأسعار، مدفوعة بالتطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب التغيرات في سعر صرف الدولار التي انعكست بشكل مباشر على تسعير الذهب محليًا.
 

ارتفاع الذهب المحلي بدعم من الأوقية العالمية
 

وأوضح إيهاب واصف، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – ارتفع بنسبة 0.93% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 7025 جنيهًا للجرام، بعدما سجل أعلى مستوى عند 7050 جنيهًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 6960 جنيهًا.
 

وأشار إلى أن المعدن النفيس نجح في إنهاء تداولات الأسبوع أعلى مستوى 7000 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب أسفل هذا المستوى، ما ساهم في تكوين زخم سعري دعم استمرار الصعود.
الدولار والتطورات الجيوسياسية أبرز محركات السوق 

محركات السوق
 

وأرجعت الشعبة ارتفاع الأسعار إلى صعود الذهب عالميًا ليغلق فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، إلى جانب التأثر المباشر بتحركات سعر صرف الدولار في السوق المحلي.
وأضافت أن الدولار تحرك خلال الأسبوع من مستوى 54 جنيهًا تقريبًا، قبل أن يتراجع إلى أقل من 53 جنيهًا بنهاية الأسبوع، مدفوعًا بتطورات جيوسياسية مرتبطة بإمكانية التوصل لاتفاق بشأن الحرب الإيرانية.
 

مؤشرات اقتصادية داعمة للاستقرار
 

وأشارت الشعبة إلى أن البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى مستوى تاريخي عند 53.01 مليار دولار خلال أبريل، مقابل 52.8 مليار دولار في مارس، مع ارتفاع محدود في قيمة احتياطي الذهب إلى 19.20 مليار دولار.
كما لفتت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل النمو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.8% في نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب تسجيل 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري.
 

تراجع التضخم يدعم توازن السوق
 

وأوضحت البيانات استمرار تراجع معدلات التضخم، حيث انخفض التضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس، فيما سجل التضخم في المدن المصرية 14.9% مقارنة بـ15.2% في الشهر السابق.
 

الذهب العالمي يواصل التعافي
 

واختتمت الشعبة بالإشارة إلى أن أسعار الذهب العالمية استعادت مسارها الصاعد بعد أسبوعين من التراجع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع التوترات الجيوسياسية، مع الإغلاق أعلى مستوى 4700 دولار للأوقية، وتجاوز مستوى 4650 دولارًا خلال تداولات الأسبوع، ما يعزز احتمالات استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة المقبلة.

