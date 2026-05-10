52.7 جنيها..آخر تحديث لأعلي سعر دولار في البنوك

سجل أعلي سعر دولار بعد ساعات من بدء العمل في البنوك اليوم 10-5-2026؛ استقرارًا من دون تغيير لليوم الرابع على التوالي.
آخر تحديث لأعلي سعر دولار
وسجل آخر تحديث لأعلي سعر دولار 52.7 جنيها للشراء و 52.8 جنيها داخل بنك أبوظبي الأول.
سعر الدولار اليوم
واستقر سعر الدولار بمختلف البنوك المصرية لليوم الرابع على التوالي من دون تغيير .
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار في البنك المركزي52.64 جنيها للشراء و 52.76 جنيها للبيع.
أقل سعر دولار
سجل أقل سعر دولار 52.41 جنيها للشراء و 52.51 جنيها للبيع.
وبلغ ثاني أقل سعر دولار 52.48 جنيها للشراء و 52.58 جنيها للبيع في بنوك "الإسكندرية، التجاري CIB، أبوظبي التجاري، المصري الخليجي".
وسجل سعر الدولار 52.5 جنيها للشراء و 52.6 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، البركة، فيصل الإسلامي،التنمية الصناعية، نكست،HSBC".
وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.51 جنيها للشراء و 52.61 جنيها للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، ميد بنك، مصر،الأهلي المصري".
متوسط سعر الدولار
بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 52,53 جنيها للشراء و 52.63 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المتحد، سايب".
أعلي سعر
بلغ أعلي سعر دولار 52.7 جنيها للشراء و 52.8 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.
وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.67 جنيها للشراء و 52.77 جنيها للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، التعمير والإسكان".