عقب هبوط 100 قرش .. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

هبط سعر صرف الدولار خلال الاسبوع الماضي بنحو 100 قرشا تقريبا، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .
أسعار الدولار اليوم
يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم السبت 9-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.
تراوح سعر الشراء بين 52.57 جنيه و52.69 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 52.67 جنيه و52.79 جنيه.
أسعار الدولار في البنوك
بنك الشركة المصرفية
52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
بنك مصر
وصل سعر الدولار في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية
بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
وسجل في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في المصرف المتحد سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.
البنك الأهلي الكويتي (ABK):
سجل البنك الأهلي الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
المصرف العربي
سعر الدولار في المصرف العربي وصل إلى 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.
بنك نكست
سجل الدولار في بنك نكست 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.
سجل الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.
سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.
سجل بنك أبوظبي الأول مصر 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك البركة 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
بنك فيصل الإسلامي
وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني
بلغ سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.
سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.
وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار اليوم 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.