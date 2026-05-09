عقب هبوط 100 قرش .. سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات

هبط سعر صرف الدولار خلال الاسبوع الماضي بنحو 100 قرشا تقريبا، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر صرف الدولار اليوم السبت 9-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.

تراوح سعر الشراء بين 52.57 جنيه و52.69 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 52.67 جنيه و52.79 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

بنك الشركة المصرفية

52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

وسجل في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في المصرف المتحد سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK):

سجل البنك الأهلي الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

المصرف العربي

سعر الدولار في المصرف العربي وصل إلى 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل بنك أبوظبي الأول مصر 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

بلغ سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار اليوم 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.