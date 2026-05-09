اقتصاد

بيتكوين تواصل الصعود وتتخطى 80 ألف دولار وسط زخم مؤسسي متزايد

أ اش أ

سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، تجاوزت نسبته 2.5%، بعدما تخطت عتبة 80 ألف دولار، مدفوعة بموجة متزايدة من التبني المؤسسي وتطورات تنظيمية إيجابية تعيد تشكيل مشهد الأصول الرقمية عالميا.

وبحسب بيانات "كوين ماركت كاب"، جرى تداول بيتكوين، خلال تداولات اليوم /السبت/، عند مستوى 80,227.30 دولار، بارتفاع نسبته 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضة، وسط إشارات إلى تحول ملحوظ في نظرة المؤسسات المالية التقليدية لمفهوم الندرة الرقمية.

وفي أسواق العملات الرقمية الأخرى، ارتفع سعر عملة "إيثيريوم" بنسبة 1.40% ليصل إلى 2,315.67 دولار، بينما صعد XRP بنسبة 2.54% إلى 1.42 دولار.

كما ارتفعت سولانا بنسبة 6.18% وكاردانو بنسبة 4.62%، في حين سجلت عملة دوج كوين ارتفاعا بنسبة 3.33%، وارتفعت عملة $TRUMP بنسبة 3.23%.

ويعزى الزخم الحالي بشكل كبير إلى دخول مؤسسات مالية كبرى إلى القطاع، حيث أعلن بنك "BNY Mellon"، أكبر بنك حفظ في العالم، عن إطلاق خدمات حفظ منظمة لعملتي بيتكوين وإيثيريوم في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع البنية التحتية المالية الداعمة للأصول الرقمية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين (ETF)، والتي باتت أحد أبرز محركات السيولة في السوق، مع تسجيل صندوق "iShares Bitcoin Trust" التابع لشركة بلاك روك تدفقات قياسية خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس استمرار توجه المؤسسات نحو استراتيجيات الشراء طويل الأجل.

وفي السياق ذاته، أشار محللون في شركة "Fundstrat" إلى أن تزايد تدفقات صناديق المؤشرات الفورية، إلى جانب التطورات التنظيمية الداعمة، قد يدفع "بيتكوين" نحو مستويات تصل إلى 250 ألف دولار في السيناريوهات الصعودية، مع تعزيز مكانته كأصل رقمي نادر في ظل المخاوف المرتبطة بالعملات الورقية.

وعلى الصعيد التشريعي، من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الأمريكي في 14 مايو "قانون الوضوح" (CLARITY Act)، والذي يستهدف وضع إطار تنظيمي واضح لتصنيف الأصول الرقمية بين أوراق مالية وسلع، في خطوة يُنتظر أن يكون لها تأثير واسع على مستقبل الصناعة.

وتشير تقديرات صادرة عن "Grayscale Research" إلى أن التقدم في تشريعات هيكلة السوق قد يسهم في دمج أوسع لتقنيات البلوك تشين ضمن النظام المالي التقليدي بحلول نهاية عام 2026.

كما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدل التجزئة (Hash Rate) لشبكة بيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة، ما يعكس استمرار قوة الشبكة من الناحية الأمنية، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة التشغيلية لعمليات التعدين.

