الدولار يستقر بالبنوك.. 52.69 جنيهًا أعلى سعر في بداية تعاملات السبت



شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2026، بالتزامن مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، وذلك بعد آخر تحركات سجلتها العملة الأمريكية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



وسجل أعلى سعر للدولار داخل السوق الرسمية نحو 52.69 جنيهًا للشراء و52.79 جنيهًا للبيع في بنك سايب، بينما استقر متوسط سعر الصرف في أغلب البنوك عند مستويات متقاربة.



أسعار الدولار اليوم في البنوك



• سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.65 جنيهًا للشراء و52.76 جنيهًا للبيع.

• بلغ أعلى سعر للدولار 52.69 جنيهًا للشراء و52.79 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

• وصل ثاني أعلى سعر للدولار إلى 52.67 جنيهًا للشراء و52.77 جنيهًا للبيع في بنوك الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي.

• سجل أقل سعر للدولار 52.57 جنيهًا للشراء و52.67 جنيهًا للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

• بلغ ثاني أقل سعر للدولار 52.66 جنيهًا للشراء و52.70 جنيهًا للبيع في بنوك الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

• استقر متوسط سعر الدولار عند 52.65 جنيهًا للشراء و52.75 جنيهًا للبيع في بنوك التعمير والإسكان، نكست، المصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي.



استقرار مستمر منذ عطلة البنوك



ويواصل سعر الدولار استقراره لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع توقف التداولات الرسمية بالبنوك منذ مساء الأربعاء الماضي بسبب العطلة الأسبوعية وإجازة عيد العمال، وسط ترقب الأسواق لأي تحركات جديدة مع عودة العمل المصرفي.



البنك المركزي يستعرض المخاطر الاقتصادية بالمنطقة



وفي سياق متصل، استعرض البنك المركزي المصري التداعيات والمخاطر التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري، خلال مشاركته في اجتماعات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشهدت الاجتماعات، التي ترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، مناقشة أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، إلى جانب تقييم المخاطر الجيوسياسية وانعكاساتها على اقتصادات المنطقة والأنظمة المصرفية.

كما ناقش المشاركون الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية للتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والتخفيف من آثارها على الاستقرار المالي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية في 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي وعدد من كبار المسؤولين الماليين الدوليين.

وتضم المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضوًا يمثلون عددًا من الدول العربية والإقليمية، فيما يُعد مجلس الاستقرار المالي منظمة دولية معنية بتعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومراقبة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية.