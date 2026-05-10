الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية

شهدت أسعار الفضة في مصر، ارتفاعا قويا خلال أسبوع، حيث ارتفع سعر الفضة عيار 999 من 128 جنيهًا إلى 132.99 جنيهًا، محققًا زيادة بلغت 4.99 جنيه بنسبة 3.9%، وسط صعود حاد في الأسعار العالمية وتطورات جيوسياسية دعمت حركة المعدن الأبيض، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.



أسعار الفضة المحلية



وسجلت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم عيار 999 مستوى 133 جنيهًا، وعيار 900 مستوى 120 جنيهًا، وعيار 800 سجل 107 جنيهات، فيما بلغ سعر الجنيه الفضة 984 جنيهًا، بينما سجلت الأوقية عالميًا 81 دولارًا.



تأثير الأسواق العالمية



وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن أسعار الفضة المحلية تأثرت بشكل مباشر بالارتفاع القوي في أسعار الأوقية عالميًا، بالتزامن مع التطورات الإيجابية في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ساهمت في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي وأسعار الطاقة، ما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلًا.



تحركات سعر الفضة



وأضاف التقرير أن أسعار الفضة المحلية بدأت الأسبوع بحالة من الاستقرار النسبي، حيث سجل سعر الفضة عيار 999 نحو 128 جنيهًا في 3 مايو، قبل أن يتراجع إلى 127.06 جنيهًا في 4 مايو، ثم يواصل الانخفاض إلى 126.12 جنيهًا في 5 مايو، مسجلًا أدنى مستوى خلال الفترة، قبل أن يتحول الاتجاه صعودًا بداية من 6 مايو عندما ارتفع السعر من 126.12 جنيهًا إلى 128 جنيهًا، محققًا مكاسب بلغت 1.88 جنيه بنسبة 1.49%، بالتزامن مع تزايد الأنباء الإيجابية بشأن اقتراب اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.



المكاسب اليومية



وأشار إلى أن الزخم الصعودي استمر بقوة خلال 7 مايو، حيث قفز السعر من 128 جنيهًا إلى 132.99 جنيهًا، محققًا أكبر مكسب يومي خلال الأسبوع بنسبة 3.9%، مدعومًا بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا إلى 78.805 دولار، فيما استقرت الأسعار في 8 مايو عند المستويات نفسها تقريبًا، مع استمرار التداولات العالمية قرب أعلى مستوياتها.



الأسعار العالمية



وأكد مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة عالميًا سجلت ارتفاعًا حادًا خلال الفترة محل التحليل، حيث ارتفعت الأوقية من 72.711 دولارًا في 4 مايو إلى 80.514 دولارًا في 8 مايو، بنسبة صعود بلغت نحو 10.7%.

وأوضح المركز أن الفضة سجلت خلال تعاملات 8 مايو نحو 80.71 دولارًا للأوقية، بارتفاع يومي بلغ 2.99%، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 7.15% خلال الشهر الماضي، وبنسبة 146.71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة الطلب العالمي على الفضة باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.



العوامل الجيوسياسية



وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الأسواق العالمية تفاعلت بقوة مع التصريحات الأمريكية المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض المخاوف المرتبطة باستمرار موجات التضخم المرتفعة عالميًا، وأضاف أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير توقعاتهم تجاه السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع تزايد الرهانات على احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.



السياسة النقدية والتضخم



وأوضح المركز أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال أبريل 2026، في ظل استمرار حالة الترقب لتداعيات التطورات الجيوسياسية على معدلات التضخم الأمريكية، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.3% خلال مارس 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 12.5%، والبنزين بنسبة 18.9%، وزيت الوقود بنسبة 44.2% نتيجة تداعيات الحرب مع إيران، ما يدعم استمرار جاذبية الفضة كملاذ آمن.



توقعات الفترة المقبلة



وتوقع مركز الملاذ الآمن استمرار أسعار الفضة في التحرك ضمن اتجاه صاعد على المدى القصير، خاصة إذا استمرت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في تحقيق تقدم إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أبرز العوامل الداعمة تتمثل في تهدئة التوترات الجيوسياسية، وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار النفط، إلى جانب استقرار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، مع استمرار ارتباط السوق المحلية بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وترقب بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة.