وزير المالية لضيوف الرحمن من العاملين : دعواتكم لمصر وشعبها بالأمان والاستقرار

شهد أحمد كجوك وزير المالية، الندوة التثقيفية التي نظمتها وزارة المالية للذين فازوا بقرعة الحج لهذا العام من العاملين بوزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، وحاضر فيها د.محمود علي عبد الجواد، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، للتوعية بمناسك الحج والإجابة على أي استفسارات.

قال كجوك.. لضيوف الرحمن من العاملين بوزارتي «المالية» و«الاستثمار والتجارة الخارجية»: «دعواتكم لمصر وشعبها بدوام الأمان والاستقرار.

أكد أننا لن ندخر جهدًا في سبيل راحة ضيوف الرحمن.. ليتفرغوا للعبادة وأداء مناسك الحج.

أعرب الوزير، عن خالص تقديره لمؤسسة الأزهر الشريف لتعاونها المثمر في توعية الحجاج من العاملين بوزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بكيفية أداء مناسك الحج.

احتفى الوزير، بالقارئ محمد القلاجي، أحد نجوم برنامج «دولة التلاوة»، مشيدًا بموهبته المتميزة.