وزير المالية: فخور بقدرات العاملين في سك العملة ونستهدف تطوير الصناعة بشراكات دولية

أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، أول جولة ميدانية له بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، حيث أعرب عن فخره بما شاهده من قدرات بشرية متميزة وإصدارات تذكارية توثق تاريخ مصر، مؤكدًا أنه تابع عن قرب رحلة إنتاج العملات المتداولة والتذكارية إلى جانب الأوسمة والنياشين.

تقدير لدور العاملين في الحفاظ على الهوية المصرية

وقال "الوزير" حسبما ذكر علي إكسترا نيوز، إن العاملين من الفنيين والعمال داخل المصلحة يمثلون ركيزة أساسية في الحفاظ على الهوية المصرية، ويقدمون نموذجًا مشرفًا للصناعة الوطنية، موجهًا التحية لكل من يسهم في مسيرة التنمية والإنتاج داخل هذا القطاع الحيوي.

خطة لتطوير سك العملة وتعزيز الشراكات

وأضاف أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف الاستثمار في تطوير قطاع سك العملة من خلال التعاون مع شركات محلية ودولية وبالشراكة مع القطاع الخاص، مع التوسع في إنتاج العملات التذكارية المبتكرة، ورفع كفاءة التشغيل، وضمان توفير العملات المعدنية “الفكة” بشكل مستدام.