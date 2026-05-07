رئيس جنوب السودان يقرر إقالة قائد الجيش ووزير المالية

أصدر رئيس جنوب السودان ميارديت سلفا كير، قرارا بإقالة قائد الجيش الجنرال بول نانج، ووزير المالية سالفاتور قرنق الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أقل من ثلاثة أشهر.

وتولى نانج منصب قائد الجيش في أكتوبر الماضي، وتعرض لانتقادات متزايدة خلال فترة ولايته بسبب تفاقم انعدام الأمن ​في جنوب السودان، بينما تولى وزير المالية سالفاتور قرنق ​المنصب في 23 فبراير، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب السودان ⁠إن كير أعاد تعيين الجنرال سانتينو دينق وول قائدا جديدا للجيش، ويعد وول، وهو من منطقة بحر الغزال التي ينحدر منها كير، حليفا مقربا ​من الرئيس وشغل ​المنصب نفسه ⁠في الفترة بين عامي 2020 و2024.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية بأنه تم تعيين ​كول دانيال أيولو، وهو متخصص محترف كان ​وكيل ⁠وزارتي المالية والتجارة، وزيرا جديدا للمالية.

ويكافح جنوب السودان من أجل التنفيذ الكامل للإصلاحات الرئيسية المنصوص عليها ⁠في اتفاقية ​السلام لعام 2018 والتي أنهت حربا أهلية دامت خمس سنوات، ومن بينها توحيد القوات المسلحة ​وإجراء الانتخابات.