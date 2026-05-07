الأردن وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع مجالات توريد اللحوم

أكد وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، متانة العلاقات الأردنية الروسية، وحرص الأردن على البناء عليها لفتح آفاق أوسع للتعاون الزراعي، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والابتكار الزراعي، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس جمع وزير الزراعة الأردني الدكتور صائب عبد الحليم الخريسات، وسفير روسيا الاتحادية لدى المملكة جليب ديسانتيكوف. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين خاصة في مجالات توريد اللحوم والمنتجات الزراعية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة للاستثمار الزراعي... داعيا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتوسيع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، خاصة في مجالات الثروة الحيوانية ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى استيراد اللحوم المذبوحة وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، بما يسهم في دعم استقرار السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير إجراءات الصحة النباتية والحيوانية بما يعزز الاستدامة.

من جانبه، أكد السفير الروسي حرص بلاده على توطيد علاقات التعاون مع الأردن، وتوسيع الشراكة في القطاع الزراعي، من خلال نقل الخبرات والمعرفة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة التعاون في مجالات توريد اللحوم والمنتجات الزراعية، بما يخدم مصالح البلدين.