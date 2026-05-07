بعد اغتيال قائد وحدة الرضوان.. رعب في شمال إسرائيل من رد حزب الله

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس بأن الأوضاع في شمال إسرائيل، توترت بشكل واضح ترقبا لرد حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بعد اغتيال قائد وحدة رضوان أحمد بلوط.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت"، إنه بعد يوم من اغتيال قائد فيلق رضوان، أعلنت مجالس محلية إسرائيلية في الشمال إلغاء الفعاليات المقررة استجابةً لطلب قوات الأمن.

وأفاد المجلس الإقليمي للجليل الأعلى بإلغاء معرض المزارعين المقرر عقده اليوم في وادي الحولة "بناءً على تقييم الوضع وطلب قوات الأمن منع التجمعات الكبيرة".

وأبلغت منطقة نهاريا سكانها بأنه "في ضوء الضربة التي نُفذت في بيروت، تلقينا تحديثًا من القيادة الشمالية يفيد بأن الإرشادات العامة لا تزال سارية، إلا أنه تم إلغاء الاستثناءات الممنوحة لإقامة الفعاليات الجماهيرية في المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله أحمد بلوط في غارة جوية استهدفت بيروت.

وأكد جيش الاحتلال أنه استهدف بلوط في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله وفقا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن بلوط شغل لسنوات مناصب عديدة في فيلق الرضوان من بينها منصب رئيس العمليات، كما أشرف خلال الحرب وفي الآونة الأخيرة، على عشرات الهجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان شملت إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات وتفجيرات.