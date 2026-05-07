الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/ أنه تمكن من القضاء على قائد "وحدة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" أحمد بلوط في غارة جوية استهدفت بيروت.

وأكد جيش الاحتلال أنه استهدف بلوط في الضواحي الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله .. وفقا لما أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن بلوط شغل لسنوات مناصب عديدة في فيلق الرضوان من بينها منصب رئيس العمليات، كما أشرف خلال الحرب وفي الآونة الأخيرة، على عشرات الهجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان شملت إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات وتفجيرات.

وتعد هذه الغارة الأولى التي تستهدف العاصمة اللبنانية منذ نحو شهر، إذ كانت آخر غارة في 8 أبريل بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسرائيل وقف استهداف بيروت.

وذكر جيش الاحتلال أنه تمكن من القضاء على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله خلال الأسابيع الماضية .. مؤكدا أنه دمر أكثر من 180 موقعا وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوبي لبنان خلال أسبوع.

وتشهد المناطق الجنوبية في لبنان تصعيدا متواصلا منذ أشهر، مع تبادل الهجمات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ حزب الله، في ظل تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وامتدادها إلى مناطق أوسع في المنطقة.