مصر وبيلاروسيا توقعان بروتوكول تعاون لتوطين الصناعات وتعزيز التبادل التجاري

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية مع بيلاروسيا عبر توطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتوسيع الإنتاج المشترك، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية ويحول مصر إلى مركز إقليمي للصناعات البيلاروسية.

جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة البيلاروسية "مينسك" لرئاسة أعمال الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث وقع مع أرتور كاربوفيتش وزير مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي ، بروتوكول تعاون استراتيجي موسع يستهدف وضع إطار عملي متكامل لتعزيز التبادل التجاري والتوسع في الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة اقتصادية وصناعية متكاملة بين القاهرة ومينسك، ترتكز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ورفع نسب المكون المحلي، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات المصرية والبيلاروسية للأسواق الإقليمية والدولية.

وتضمن البروتوكول خطة تنفيذية للتوسع في الإنتاج المشترك وتوطين صناعات الجرارات والشاحنات والمعدات الثقيلة داخل مصر، مع التركيز على نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وتحسين الجودة والإنتاجية.

كما شمل الاتفاق التعاون في ملفات الأمن الغذائي عبر تنفيذ مشروعات مشتركة في إنتاج وتخزين الحبوب وتطوير سلاسل الإمداد، إلى جانب بحث فرص التعاون في منتجات الألبان واللحوم وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري بما يدعم حركة الصادرات ويعزز سلامة الغذاء.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، اتفق الجانبان على دراسة تأسيس شراكات لتصنيع الأدوية البشرية والبيطرية وإنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة، فضلًا عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب الطبي وتبادل الخبرات الفنية.

وامتد التعاون ليشمل قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، حيث اتفق الطرفان على نقل الخبرات في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التعاون الجمركي في مجالات الرقمنة والتفتيش والرقابة ومكافحة التهريب، وبحث التكامل الإلكتروني لتبادل البيانات التجارية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية.

كما اتفق الوزيران على إعداد خارطة طريق للتعاون العلمي والبحثي في مجالات الطاقة والزراعة، تشمل تبادل العلماء والباحثين وتنفيذ برامج للدراسات العليا المشتركة بين الجامعات والأكاديميات العلمية في البلدين.

واختتم الجانبان أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون السياحي وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة، مع بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة بين مصر وبيلاروسيا، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتنظيم منتديات اقتصادية ومعارض وبعثات تجارية دورية، وإنشاء منصة إلكترونية لربط شركات القطاع الخاص في البلدين ودعم استدامة الشراكة الاستثمارية.