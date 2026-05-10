قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
" لسه الحكاية مخلصتش".. الزمالك عينه علي سيناريو تيزى أوزو أمام اتحاد العاصمة
الدفاع الروسية: أوكرانيا انتهكت الهدنة وشنت 676 هجوما على مواقع قواتنا
خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%
الزمالك يطلب السعة الجماهيرية الكاملة أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية
أنت لها يا زمالك.. التاريخ يمنح الفارس الأبيض الأمل بعد سقوط الجزائر في نهائي الكونفدرالية.. اعرف التفاصيل بالأرقام
الرئيس السيسي يرحب بالرئيس ماكرون ضيفا عزيزا في الإسكندرية
الجيش الكويتي: تعاملنا مع عدد من المسيرات المعادية داخل مجالنا الجوي فجر اليوم
سقوط عصابة المضاربة بالبورصة للنصب على المواطنين في كفر الشيخ
الرئيس السيسي لـ ماكرون: أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط
للسيدات فقط.. الأتوبيس الترددي يطلق رحلات مخصصة للنساء أوقات الذروة
ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عدد من الشباب وعمال مطعم بالإسكندرية
شوبير عن حكم الزمالك واتحاد العاصمة: كان هايل وكويس أوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الآسيوية تجذب أنظار المستثمرين العالميين بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
أ ش أ

تتجه أنظار المستثمرين العالميين بصورة متزايدة نحو أسواق الأسهم الآسيوية، مع تراجع التركيز على تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، وسط موجة صعود قوية تقودها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية و تايوان.

وسجلت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان أكبر المكاسب العالمية خلال الشهر الجاري، مدفوعة بالتفاؤل المتزايد حول قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج الإخبارية.

وارتفع مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بنحو 78% منذ بداية العام، بينما استفادت السوق التايوانية من الأداء القوي لشركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها Samsung Electronics وSK Hynix وTaiwan Semiconductor Manufacturing Company.

ويرى محللون أن الإقبال القوي على أسهم التكنولوجيا في آسيا، يعكس استمرار الرهان العالمي على توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تصاعد الطلب على الرقائق الإلكترونية ومكونات مراكز البيانات.

وقال محلل المشتقات المالية في شركة "سامسوج للأوراق المالية" جون جيون إن قوة الارتفاعات الحالية في السوق الكورية أدت إلى تغيرات حادة مقارنة بالاتجاهات السابقة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يتزامن مع زيادة تقلبات السوق، وهو نمط قد يستمر لفترة قبل دخول الأسواق في مرحلة استقرار.

وفي المقابل، تراجعت جاذبية بعض الأسواق الآسيوية الأخرى، خاصة الهند، التي تتأثر بارتفاع أسعار النفط وضعف تعرضها لقطاع الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تراجع عملتها قرب مستويات قياسية منخفضة.

وانخفض مؤشر “سينسكس” الهندي بنسبة 9.3% منذ بداية العام؛ ليصبح ثاني أسوأ المؤشرات أداءً عالمياً خلال الفترة الحالية.

كما دفع الطلب القوي على الأسهم الكورية شركة Interactive Brokers Group إلى إتاحة الوصول المباشر للمستثمرين الأفراد الأمريكيين إلى السوق الكورية، بينما سجلت الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية ذات الرافعة المالية مستويات قياسية جديدة.

وفي السياق ذاته، أوصى محللو مؤسسة "جيه بى مورجان تشاس" بزيادة الرهانات الإيجابية على أسهم الأسواق الناشئة، متوقعين استمرار تفوقها بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي وتحسن البيئة الاقتصادية العالمية.

كما أشار محللون في مؤسسة "سوسيتيه جينرال "إلى أن استمرار صعود أسواق التكنولوجيا الآسيوية يعتمد على بقاء الزخم القوي في قطاع الذكاء الاصطناعي وتراجع المخاطر الجيوسياسية وأسعار النفط.

ويتوقع مستثمرون أن تشكل سياسات الذكاء الاصطناعي محورا رئيسيا خلال القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشى جين بينج؛ ما يعزز اهتمام الأسواق العالمية بأسهم التكنولوجيا الآسيوية خلال الفترة المقبلة.


 

الأسهم الآسيوية تداعيات الحرب أسواق الأسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

ارشيفيه

بعد أسابيع من الواقعة.. وفاة الأب المتهم بقتل نجله داخل محبسه بالمنصورة بعد تدهور حالته الصحية

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

الاسكان الاجتماعي

شقق بأسعار مناسبة.. تفاصيل حجز الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين

بيزيرا

«هدف عالمي اتظلم».. سيف زاهر يعلق على إلغاء هدف بيزيرا أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

بالصور

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد