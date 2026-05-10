سعر الذهب في الإمارات .. تحركات محدودة للمعدن الأصفر الأحد 10مايو

ثبت سعر الذهب في الإمارات مع اقتراب انتهاء التعاملات الصباحية على مدار اليوم الأحد 10-5-2026.

سعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات، استقراراً على مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات بآخر تحديث له اليوم 504 درهم.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 568.25 درهم .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 526.25 درهم .

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 504.5 درهم.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 432.5 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 4036 درهم.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 17.67 ألف درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار 4715 دولار.