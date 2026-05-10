مُتجاوزًا الـ 8 آلاف جنيه .. سعر الذهب عيار 24 في مصر

سعر الذهب اليوم الاحد 10-5-2026، استقر بعد أن سجل بالأمس تراجع بمتوسط 25 جنيها، عقب ارتفاعات الأسبوع الماضي.

بلغ سعر الذهب اليوم الاحد 8006 لعيار 24 الأكثر انتشارًا.

وكانت أسعار الذهب شهدت الاسبوع الماضي، ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بالصعود القوي للأوقية عالميًا.

والأسبوع الماضي، سجل الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق، صعودا من مستوى 6965 جنيهًا إلى 7035 جنيهًا بنهاية الأسبوع، في حين بلغت الأوقية عالميًا نحو 4716 دولارًا.

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4715 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6004 جنيهات للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7005 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8006 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 56.040 جنيهًا