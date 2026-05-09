قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

البيض
البيض
آية الجارحي

هوى سعر كرتونه البيض اليوم السبت تحت مستوى الـ 90 جنيها، حيث سجل سعر كرتونه البيض الابيض 80 جنيها للكرتونه.

تراجع جديد تشهده أسعار البيض في الاسواق، حيث هبط سعر كرتونة البيض في الاسواق تحت مستوى  100 جنيه.

وتراوح سعر طبق البيض الابيض اليوم الاحد 10-5-2026 بين 90 إلى 100 في الاسواق.

وتتجه مصر إلى تصدير بيض المائدة إلى 3 دول بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه .

وكانت أسعار البيض قد وصلت الشهر الماضي إلى 130 و135 جنيها للطبق الواحد.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 90 و100 جنيه للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 95 و110 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكرتونة.

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-5-2026، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكانت قد تراجعت أسعار الدواجن دون مستوى الـ 100 جنيه في الكيلو، بعد تجاوزتها الأسبوع الماضي.

وشهدت أسعار الدواجن في الأسواق  ارتفاعات متتالية  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91.

 شهدت أسعار الدواجن المزارع والأسواق، انخفاضا حيث هبطت سعر الكيلو اليوم بنحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت قد شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعه نحو 20 جنيها.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 90 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 100 و105  جنيهات وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

اقرأ أيضًا:
 

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 90 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 100و105 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 85و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 98 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 108و110 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18و20 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 17 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و 110 جنيهات.

سعر البانيه: بين 220 و240 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 140 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 55  و65جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

سعر كرتونه البيض البيض سعر البيض أسعار البيض البيض الابيض الدواجن أسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

ريال سوسيداد

ريال سوسيداد يخطف نقطة ثمينة من ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ريال مدريد

أربيلوا يدافع عن فالفيردي وتشواميني قبل الكلاسيكو: لن أسمح بالتشكيك في احترافيتهما

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد