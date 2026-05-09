فوق مستوى الـ 52 جنيها.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر صرف الدولار اليوم السبت استقر، مع اجازة البنوك الاسبوعية، وذلك عقب تراجع قرشا تقريبا، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر .

أسعار الدولار اليوم

سعر صرف الدولار اليوم السبت 9-5-2026، ضمن نشرته الخدمية.

تراوح سعر الشراء بين 52.57 جنيه و52.69 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 52.67 جنيه و52.79 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك

سجل بنك الشركة المصرفية 52.69 جنيه للشراء و 52.79 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

وسجل في ميد بنك 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت في المصرف المتحد سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سجل 52.67 جنيه للشراء و 52.77 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (ABK):

سجل البنك الأهلي الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

المصرف العربي

سعر الدولار في المصرف العربي وصل إلى 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

بنك نكست

سجل الدولار في بنك نكست 52.65 جنيه للشراء – 52.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بيت التمويل الكويتي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل الدولار في البنك العقاري المصري العربي 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

سجل بنك أبوظبي الأول مصر 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.60 جنيه للشراء – 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك البركة 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

بلغ سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني 52.60 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك الإسكندرية 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.

وفي بنك الإمارات دبي الوطني سجل الدولار اليوم 52.57 جنيه للشراء و 52.67 جنيه للبيع.



