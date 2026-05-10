مع منتصف التعاملات.. تعرف على تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية في منتصف تعاملات مساء اليوم الأحد 10-5-2026 على مستوى الأعيرة الذهبية في المملكة.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وأبقي سعر جرام الذهب على قيمته بدون تغيير منذ بدء التعاملات الصباحية وحتي منتصف التعاملات من اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب في السعودية 497 ريال سعودي.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 568.5 ريال سعودي.

سجل سعر عيار 22 نحو 521.25 ريال سعودي

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 497.5 ريال سعودي

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية 426.5 ريال سعودي.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 3979 ريال سعودي.

سجل سعر أوقية الذهب 17.682 ألف ريال سعودي

ووصل سعر أوقية الذهب بالدولار 4715 دولار